Stimmung ist verhalten: Hoteliers sehen dunkle Wolken am Horizont

Die Stimmung bei Hoteliers und Gastronomen zeigt sich zum Jahreswechsel etwas verhaltener als noch vor einem Jahr. Nur etwas mehr als die Hälfte der gastgewerblichen Betriebe im nördlichen Rheinland-Pfalz ist mit ihrer aktuellen Geschäftslage zufrieden. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz. Problematisch gesehen werden dabei vor allem der Fachkräftemangel und die Betriebsnachfolge. Immerhin: Gut 88 Prozent der Betriebe wollen modernisieren und investieren.

Hotels und Gastronomie finden nur noch schwerlich neues Fachpersonal. Die Lage beunruhigt die Branche. Foto: Kevin Ruehle

„Es sieht eigentlich noch ganz gut aus, und auch die vergangene Saison war trotz des eher schlechten Wetters durchaus noch in Ordnung“, meint Lieselotte Arnicot. Die Inhaberin des Waldhotels Kurfürst in Kaisersesch ist Cochem-Zeller Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Und auch Dieter Johann, der Vorsitzende der Cochemer Arbeitsgemeinschaft Gastlichkeit und Tourismus, meint: „Die Branche hat im Großen und Ganzen sicher zwei gute Geschäftsjahre hinter sich.“ Doch der Cochemer Hotelier betont ebenso: „Ich sehe auch einige dunkle Wolken am Horizont.“ Was den Hoteliers und Gastronomen Sorgen macht, ist die Fachkräftesituation. „Es ist einfach schwer, qualifiziertes Personal zu finden für Service und Küche“, sagt Lieselotte Arnicot. Hier wären die Betriebe händeringend auf der Suche nach Fachpersonal, berichtet sie. „Es wird immer schwieriger, geeignete und motivierte Mitarbeiter zu finden“, meint auch Dieter Johann. Diese Einschätzung wird in der IHK-Umfrage durchaus bestätigt. Lediglich 18 Prozent der befragten Unternehmen gaben hier eine positive Entwicklung an.

„Die Betriebe müssen sich vor dem Hintergrund rückläufiger Ausbildungszahlen in gastgewerblichen Berufen als attraktiver Arbeitgeber positionieren und gute Rahmenbedingungen schaffen“, fordert Christian Dübner, der Tourismusreferent der IHK Koblenz. Das hätten die Betriebe bereits getan, entgegnet dazu Dieter Johann. „Wir haben Anstrengungen unternommen, das Image der Branche zu verbessern. Auch die Bezahlung und geregelte Arbeitszeiten sind auf verbessertem Niveau gegenüber früher“, erläutert der Inhaber des Cochemer Moselromantikhotels „Am Panoramabogen“.

Hotels und Gastronomie finden nur noch schwerlich neues Fachpersonal. Die Lage beunruhigt die Branche. Foto: Kevin Ruehle

Doch hier würden viele Betriebe auch an Grenzen stoßen, gibt der Hotelier zu bedenken. „In der Saison haben wir Öffnungszeiten von sieben Tagen mit einer Geschäftszeit von 7 bis 24 Uhr, oft auch noch Bereitschaftsdienste in der Nacht. Doch ein Zwei- oder gar Dreischichtensystem ist für kleine und mittlere Betriebe nicht realisierbar“, erläutert Johann. Eine Einschätzung, die Lieselotte Arnicot teilt: „Das ist für viele einfach nicht möglich.“ Dennoch solle hier versucht werden, Lösungen für die Unternehmen zu finden, betont sie und verweist auf entsprechende Initiativen des Kreises.

Positiv entwickelt sich offenbar die Investitionsbereitschaft der Betriebe. 88 Prozent der Unternehmen wollen vor allem modernisieren. „Aber auch das Thema Rationalisierung ist wichtig“, unterstreicht Christian Dübner. Durch eine fortschreitende Digitalisierung werde es den Betrieben ermöglicht, die Arbeitsproduktivität zu steigern, Kosten zu reduzieren und Gewinne zu erhöhen, ist er überzeugt.

Doch Dieter Johann verweist hier auf die steigende Kostenbelastung der Unternehmen. „Gerade wurde in Cochem die Fremdenverkehrsabgabe nicht unerheblich erhöht, auch andere Gebührenbelastungen, ebenso Reparatur-, Instandhaltungs- und Handwerkerkosten, sind im stetigen Aufwind“, gibt er zu bedenken. Und eine andere Entwicklung bereitet ihm auch Sorgen. „Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung gibt es immer mehr leer stehende ältere Hauser in unserem Raum, die oft aufgekauft und dann nebenbei als Ferienwohnung oder Ferienhaus über Internetplattformen vermietet werden“, so der Vorsitzende der Arge Gastlichkeit und Tourismus. Und dies mit wesentlich geringeren Auflagen und Kosten wie für die klassischen Betriebe. „Daher sehe ich schon große künftige Herausforderungen für die Branche und gerade für die kleinen Betriebe“, befürchtet Dieter Johann. Das habe auch Auswirkungen auf die Betriebsnachfolge. „Dies wird langfristig ein ganz wunder Punkt werden“, glaubt er.

Für die IHK Koblenz bewegt sich die Branche derzeit allerdings noch weiter auf einem guten Niveau, betont Christian Dübner. Der sogenannte Klimaindex, der sich aus aktueller Lage und den Erwartungen an die nächste Saison zusammensetzt, liege in der Umfrage immer noch deutlich über dem Zehnjahresmittel. Und auch die Dehoga-Kreisvorsitzende Lieselotte Arnicot meint: „Wir gehen durchaus zuversichtlich in das neue Jahr. Und vielleicht gibt es in diesem Jahr ja auch noch einen richtig schönen Sommer.“

Die aktuelle Saisonumfrage Tourismus kann unter www.ihk-koblenz.de, Nummer 3928360, heruntergeladen werden.

Von unserem Mitarbeiter Dieter Junker