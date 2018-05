Generalleutnant Ingo Gerhartz (Foto links), aufgewachsen in Büchel, ist seit Mittwoch Chef der deutschen Luftwaffe. Bei einem Übergabeappell am Luftwaffenmuseum in Berlin Gatow wurde der Pilot vor rund 600 Gästen, darunter Politiker, Vertreter der Wirtschaft und Soldaten anderer Teilstreitkräfte und Nationen von Generalinspekteur Eberhard Zorn (Foto Mitte) zum Inspekteur der Luftwaffe ernannt. Gerhartz wuchs in Büchel auf und besuchte das Cochemer Gymnasium.

Zuletzt arbeitete der Bücheler als Stellvertreter des Abteilungsleiters Strategie und Einsatz in Berlin im Verteidigungsministerium. Neben seiner Funktion als Inspekteur der Luftwaffe ist Gerhartz nun auch Berater der militärischen und ...

