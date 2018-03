Serie "Hinter den Kulissen": CKG Cochem – Wie in einer großen Familie

Wer sorgt bei einer Karnevalssitzung eigentlich für den guten Ton? Wer schminkt die Clowns und andere Aktive? Wo wärmen sich die Tanzgarden auf? Und was bewegt all diese Menschen, sich monatelang auf die Fünfte Jahreszeit vorzubereiten? Beim Blick hinter die Kulissen bei der Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) wird schnell klar, wie viele helfende Hände da im für den Zuschauer Unsichtbaren, nämlich hinter den Kulissen, wirken. Wer da alles wirbelt, damit die Vereinskollegen im Rampenlicht glänzen können. Die CKG hat an ihrer ersten von drei Sitzungen in der Schulturnhalle der Berufsbildenden Schule in Cochem Einblicke gewährt. Und bei diesem Verein sind Zugehörigkeit und hohe Identifikation mit der Sache eine Familienangelegenheit, wie sich später zeigen wird.

Die Tische sind geschmückt, die Halle auch. Auf der Bühne stehen die letzten Arbeiten an, an der Theke herrscht gut eineinhalb Stunden vor Sitzungsbeginn Ruhe vor dem Sturm. Ton und Licht werden justiert. Später soll alles so professionell wie möglich ablaufen, um die Leistungen der Akteure im Wortsinn ins rechte Licht zu rücken. Jens Klinkner weiß, was er tut. Er ist seit 18 Jahren dabei, und kann sich auf seine neun Kollegen verlassen, die an verschiedenen Stellen in der Narrhalla und auch im Hintergrund platziert sind. „Die Anforderungen an die Technik werden immer höher“, weiß Klinkner. Vor allem die Tanzgruppen geben immer mehr gas auf der Bühne, auch einzelne Vorträge sind heute anders angelegt als noch vor ein paar Jahren. Die Herausforderung: auf den Punkt parat sein.

Klinkner und die anderen Techniker müssen während der Sitzung, wie alle anderen auch, hoch konzentriert sein. Das gilt in besonderem Maße auch für die Musiker auf der Bühne. Der Musikverein Cochem und sein Dirigent Jan Kokic werden den ganzen Abend über auf der Bühne sein, rund sechs Stunden lang. „Wir sind nicht die ganze Zeit im Einsatz, aber wir müssen alles verfolgen, um da zu sein, wenn es passt“, erklärt Norbert Ungers, stellvertretender Vorsitzender des MV Cochem. Nicht nur Marsch und Tusch, auch die Begleitung der Beiträge gehören dazu.

Im Auge des Vulkans, also da, wo die Akteure ein- und auslaufen, werden die Musiker nicht zu sehen sein. Dafür alle anderen, die an diesem Abend auf der Bühne stehen. Der kleine Raum, in dem auch die Maske untergebracht ist und wo auf dem Fernseher die Sitzung mitläuft, damit bloß keiner seinen Einsatz verpasst, sind das Herzstück hinter den Kulissen. Hier schminken Susi Ostermann, Sabine Eckerskorn und Heike Heigwer (alle im Fünfziger-Jahre-Stil gekleidet) die Akteure. In dieser Ecke werden später auch alle Formen von Lampenfieber zutage treten.

Es ist kurz vor halb sieben. Silke Traurig-Eckerskorn, Empfangsdame und ein bisschen auch „Mädchen für alles“ an diesem Abend, führt in Räume, die für Besucher ansonsten tabu sind. Die Umkleiden. Im Flur sitzen die Gardetänzerinnen auf dem Boden, Dehnübungen. Sie werden später das Publikum restlos begeistern mit ihren fantastischen Vorführungen. Aber vorm Jubel steht harte Arbeit. „Die Vorbereitungen“, sagt Silke Traurig-Eckerskorn, früher selbst Gardetänzerin, „beginnen in der Regel im August“. Je näher die Sitzungstermine rücken, desto intensiver wird es. Noch eine Schippe mehr drauflegen müssen die Solotänzerinnen, in diesem Jahr sind es Michaela Maibauer und Marie Ostermann (ist beim nächsten Mal dran). Michaela Maibauer wird später mit ihrer Trainerin Katharina Burg im Raum vor der Bühne auf den Auftritt warten – im glitzernden Kostüm, nach außen hin völlig ruhig und Spagat übend. Sie wird den Weg zur Bühne tanzen. Na klar. Und auf der Bühne wird sie es ordentlich krachen lassen.

Doch bis dahin wird noch einiges passieren. Vier Clowns, alle Kinder von CKG-Aktiven, werden die Akteure zur Bühne begleiten. Toll wird das aussehen. Der Nachwuchs ist gesichert. Als um kurz vor 19 Uhr Sitzungspräsident Jörg Eckerskorn den Raum betritt, zeichnet sich ab, dass es bald losgeht. „Ich bin auch nach 22 Jahren noch angespannt, aber das gehört auch so“, lacht er. Eckerskorn kennt das Programm, jeden einzelnen Vortrag. Er wird durch den Abend führen. Er und sein Elferratskollege und CKG-Präsident Günter Hammes sind ein eingespieltes Team. Sie wissen beide das große Engagement auf und hinter der Bühne zu schätzen.

19.11 Uhr. Licht aus. Der Narrhallamarsch dringt durch die geschlossene Tür, die sich mit einem Ruck öffnet, wie noch oft am Abend. Und los. Garde, Stadtsoldaten, Elferrat. Die rot-weißen Uniformen leuchten, die Frisuren sitzen, die schwarzen Stiefel glänzen, die Fasanenfedern wippen. Jetzt läuft es. Hinter den Kulissen wird es ein bisschen ruhiger. Ein bisschen. Einige Akteure, wie „Zumme-Clown“ Jacob Heimes, schlüpfen in mehrere Rollen und Kostüme. Abschminken, umziehen, weiter. Die Arbeit läuft, alle sind angespannt. Zwischenzeitlich dürfte es auch mit der Ruhe am Getränkestand vorbei sein. Birgit und Werner Gansen, Winzer aus Cochem-Sehl, machen den Job im zweiten Jahr. Beide sind Karnevalisten. „Das ist eine besondere Atmosphäre, das muss man mögen.“ Auch sie bereiten sich gründlich vor. Großkampftage. Doch wie für alle ist es der Spaß, der überwiegt. Und Motivator Nummer eins. Und das noch mehrere Stunden lang.

Von unserer Redakteurin Petra Mix