60 bis 70 Mitglieder hat die türkisch-islamische Gemeinde in Bullay. 40 bis 50 leben in der Moseldorf selbst, die übrigen im Umland, erläutert ihr Dialogbeauftragter, Hüseyin Akin. Wenn ein Gemeindemitglied stirbt, ist es bislang so, dass dessen Bestattung in der Türkei erfolgt. Für die Älteren, die in den 1960er-Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, ist eben die Türkei ihre Heimat. Dort wollen sie auch beerdigt werden. Akin (33): „Die Jüngeren dagegen – auch ich – sagen, wenn sie einmal sterben, wollen sie in Deutschland beerdigt werden.“ Schließlich sollen Familie und Freunde sie möglichst oft am Grab besuchen können. Deshalb streben die türkisch-islamische Gemeinde und die Ortsgemeinde Bullay an, am örtlichen Friedhof ein Gelände für muslimische Bestattungen auszuweisen (siehe Zusatztext). Doch was macht die Begräbnis- und Trauerkultur des Islam überhaupt aus? Hüseyin Akin und Adem Ciftci, Imam der Gemeinde, geben Antworten, wobei Akin meist als Übersetzer fungiert.

1 Wie sehen die tradierten Abläufe aus, wenn ein gläubiger Muslim im Sterben liegt? Wenn man weiß, es dauert nicht mehr lange, bis jemand stirbt, legt man ihn ...

Lesezeit für diesen Artikel (850 Wörter): 3 Minuten, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.