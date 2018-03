Im Ringen um das Pflaster in der Straße „Altmai“ steht für Lothar Stenz fest: „Die Gemeinde hat alles richtig gemacht.“ Der Ortsbürgermeister von Senheim verweist auf viele meinungsbildende Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde, erinnert an Ein- und Anwohnerversammlungen sowie einige Gemeinderatssitzungen. Seine Einschätzung: Der Wind weht gegen den Erhalt des Pflasters mit Basaltgroßpflaster und Moselkies, das in diesem Frühjahr ausgetauscht werden soll. Stenz: „Unsere Einwohner sind mehrheitlich eindeutig gegen das Pflaster in der Altmai.“

Ursprünglich ging es, so Stenz, um die Befahrbarkeit dieser Straße, die mehr als 16 Prozent Steigung hat. Gleichzeitig war die Renovierung von Versorgungsleitungen für Wasser und Abwasser mitentscheidend. Man habe ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.