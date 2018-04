Mit den Osterfeiertagen und den ersten Sonnenstrahlen meldeten sich auch die Zweiradfahrer zurück. Weniger erfreulich hierbei, waren drei Unfälle mit eben solchen Verkehrsteilnehmern. So verlor, kurz vor Mittag am Karfreitag, ein Motorradfahrer auf der K 42, im Beilsteiner Berg, die Kontrolle über sein Motorrad und schlug im Kurvenbereich in die Schutzplanke ein. Der Motorradfahrer wurde mit Trümmerfrakturen im Bein in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

Ebenso in der Notaufnahme endete der Ausflug einer 62-jährigen Motorradfahrerin am Samstagnachmittag. Diese bog von der L 100, aus Richtung Martental kommend, nach links auf die B 259, in Richtung Büchel, ab. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.