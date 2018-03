Schweißgerät in Zell gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Vom Dach einer Weinkellerei in Zell-Barl wurde im Zeitraum zwischen dem 17. und 19. Januar ein Folienschweißgerät gestohlen.

Symbolfoto. Foto: picture alliance / dpa

Der oder die Täter transportierten das etwa 50 Kilogramm schwere Gerät über eine Baustellentreppe vom Dach einer Halle, wo das Gerät abgestellt war. Der Wert des Gerätes liegt bei rund 6500 Euro. Hinweise an die Polizei in Zell, Tel. 06542/98670 oder per Mail an pizell@polizei.rlp.de