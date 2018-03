Schrauben schlagen in Windschutzscheibe ein: Cochem-Zellerin bleibt unverletzt

Aus unserem Archiv

Pommern

Ein Päckchen Spax-Schrauben ist bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag bei Pommern in die Windschutzscheibe des Autos einer Cochem-Zellerin eingeschlagen. Die Frau, Mitte 50, hatte großes Glück, dass sie dabei unverletzt blieb. Wie die Polizei Cochem am späten Freitagabend mitteilte, flog das Schraubenpäckchen vom Dach eines entgegenkommenden Autos auf sie zu. Dessen Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.