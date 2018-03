RZ-Serie: Was passiert im Wald? Das Forstamt Zell stellt sich vor

Für die meisten Cochem-Zeller sind die ausgedehnten Wälder ihrer Heimat ein Rückzugs- und Ruheraum. Andere nutzen sie als großes grünes Freiluftfitnessstudio, etwa zum Wandern oder Joggen. Nicht zuletzt ist der Forst auch eine wichtige Einnahmequelle für Gemeinden und Privatleute, dient unzähligen Tieren als Lebensraum. Daran, alle Waldfunktionen dauerhaft aufrechtzuerhalten, arbeiten Beschäftigte der Forstämter Cochem und Zell. Doch was treiben die überhaupt zwischen Buchen und Eichen, Kiefern und Tannen? In Kooperation mit dem Forstamt Zell geben wir Antworten und Einblicke. Der erste Teil einer Waldwirtschaftsserie stellt das Amt selbst vor.

Der jüngste Sturm hat in Ulmen einige Bäume umgehauen. Foto: Kevin Rühle

Der Klimawandel und seine Folgen haben die Forstwirtschaft im Laufe der vergangenen zwei bis drei Jahrzehnte massiv verändert. Besonders die Stürme „Vivian“ und „Wiebke“ Anfang des Jahres 1990 waren für Forstleute wortwörtlich einschneidende Ereignisse. Johannes Dilger, Forstreferendar in Zell, hält fest: „Spätestens seit diesen Stürmen ist man in der Waldwirtschaft weg von Monokulturen.“ Schnell wachsende Nadelbäume wie die Fichte, dicht an dicht gepflanzt – ein solcher Wald wirft zwar relativ schnell Gewinne ab. Ihn wirft es aber auch flott um. Deshalb setzen Forstleute längst auf Mischwälder aus Laub- und Nadelbäumen und auf „Einzelbaumstabilität“. Das heißt: „Es wird früher durchforstet“, sagt Dilger. „Der Nadelholzanteil in den Wäldern wurde heruntergefahren.“

Allein: Den Wald umzubauen, dafür braucht es Generationen. „Wenn ich als Landwirt auf andere Pflanzen umsatteln will, säe ich in dem einen Jahr etwas anderes und ernte es im nächsten. Das funktioniert im Wald nicht.“ Es dauert Jahrzehnte, bis Bäume reif sind für die Holzernte. Weil sie verhältnismäßig schnell wächst, gilt die Fichte als „Brotbaum“ der Holzwirtschaft. Allerdings kommt sie mit Trockenheit und Wärme eher schlecht zurecht. Hier hat die Douglasie Vorteile. Mit dem aus Nordamerika stammenden Nadelbaum hat man im Forstamt Zell aus in puncto Sturmresistenz gute Erfahrungen gesammelt. Eine groß angelegte forstwissenschaftliche Studie in Baden-Württemberg belegte 2011 allerdings, dass Douglasien ein ähnlich hohes Windwurfrisiko mitbringen wie Fichten.

Das Mitarbeiterteam des Forstamtes Zell kümmert sich um die Belange aller Waldbesitzer im Zuständigkeitsgebiet: (vorne von links) Dagmar Oster, Anette Melges, Annegret Wermann, (hinten) Jörg Lorscheider; Johannes Dilger; Rolf Husemann, Dr. Markus Rink, Ottmar Schneider.

Foto: Peter Scherer

In diesem Punkt sind Laubbäume schon deshalb im Vorteil, weil sie zu den Jahreszeiten, in denen Stürme in der Regel auftreten (Herbst, Winter), keine Blätter tragen. Mithin bieten sie dem Wind weniger Angriffsfläche. Trotzdem können Forstwirte beim Waldumbau nicht nur auf Laubbäume wie Ahorn, Buche, Eiche oder Linde setzen, die ohnehin schon einen hohen Anteil am Baumbestand ausmachen. Forstreferendar Dilger hält fest: „Klar, wir wollen künftig einen stabilen Wald haben. Aber wir sind auch auf die Erträge angewiesen.“

Was das angeht, haben die heftigen Stürme der jüngeren Vergangenheit ebenfalls tiefe Spuren hinterlassen. Der Orkan „Kyrill“ (2007) hat im Forst des Amtes Zell 65.000 Festmeter Windwurfholz hervorgebracht, nach „Xynthia“ (2010) hatten die Zeller Forstleute mithilfe entsprechender Unternehmen sage und schreibe 300.000 Festmeter Holz aufzuarbeiten. „Xynthia“ wirbelte damit auch die Finanzplanung vieler Gemeinden durcheinander, deren Wälder das Zeller Forstamt bewirtschaftet. Beispiel Zell: Kurzfristig bescherte „Xynthia“ der Moselstadt Windwurfeinnahmen von rund 1 Million Euro. Doch inzwischen lassen sich mit der Bewirtschaftung des Zeller Stadtwaldes kaum mehr Gewinne erzielen. Wiederaufforstung und Pflegearbeiten, zum Beispiel der Schutz vor Wildverbiss, sind teuer. Pro Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Zeller Forstamtes circa 90.000 Bäume gepflanzt. Diese Investitionen sind „nötig, um für künftige Generationen einen stabilen Mischwald bereitstellen zu können“, führt Dilger aus.

Doch bei aller wirtschaftlichen Orientierung des Handelns im Forst, auch die Ruhe- und Erholungsfunktion, die der Wald für die Menschen in Cochem-Zell erfüllt, will gewahrt bleiben. Das macht die Arbeit von Forstreferendar Johannes Dilger, seinem Chef, Amtsleiter Jörg Lorscheider, und ihren Mitstreitern so abwechslungsreich und spannend. Nachhaltigkeit ist die Maxime. „Ursprünglich ging es dabei allein um die Holzmenge“, erläutert Dilger. „Nutze nur so viel Holz, wie tatsächlich nachwächst.“ Aber mittlerweile verbinden Forstleute mit diesem Begriff einen Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Artenreichtum und biologische Vielfalt gilt es genauso zu berücksichtigen wie die Einahmeinteressen der Waldbesitzer und die Erholungswünsche von Spaziergängern und Sportlern. Und das in einem globalen Klima, das sich beständig wandelt. Im Wald passiert also eine Menge.

Von unserem Redakteur David Ditzer