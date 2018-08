Rumänen interessieren sich für Kreisstadt

Annäherungsversuche gibt es neuerdings auch vonseiten einer rumänischen Stadt: Blejoi heißt sie und liegt rund 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bukarest, in unmittelbarer Umgebung zur Großstadt Ploiesti. Die Stadt, erstmals 1486 erwähnt, hat 9000 Einwohner und wünscht sich, so Bürgermeister Adrian Dumitru, „die Knüpfung einiger Verbindungen im Hinblick auf die Zusammenarbeit“. Was damit genau gemeint ist, soll ein erster Erfahrungsaustausch zwischen Cochem und Blejoi erbringen, eine Städtepartnerschaft wird (vorerst) nicht angestrebt.

Aber eine Einladung von der Mosel ist bereits ausgesprochen, die Antwort steht noch aus. So viel lässt sich dem „Bewerbungsschreiben an Herrn Bürgermeister Walter Schmitz“ entnehmen: Interessiert sind die Rumänen ...

