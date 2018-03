Restaurierung der Reichsburg: Ein Stück Kultur erhält Kontur

Sachte fährt Anna Nazinck-Chmiel mit einem Wattebausch, den sie in ihrer linken Hand hält, über eine Wand in der Kemenate der Cochemer Reichsburg. Ganz leise ist ein Schaben zu hören. Der Pinsel, den ihre rechte führt, trägt ein mildes Lösungsmittel auf. Dieses löst eine helle Dispersionsfarbe ab, die samt Lösungsmittel in dem Watteschwamm landet.

Zimmer-Restauration in der Reichsburg in Cochem

In der Kemenate der Reichsburg Cochem legen die Restauratorinnen Anna Nazinck-Chmiel und Claudia Rhein eine Wandmalerei frei, die als „Bärenfries" betitelt wird. Sie stammt aus der Zeit, als Louis Fréderic Ravené die im 17. Jahrhundert von einer französischen Armee zerstörte Burg wiederaufbauen ließ. Die Stadt restauriert einige Räume der Burg nach und nach. In der Kemenate muss auch ein Wasserschaden beseitigt werden. Foto: David Ditzer

Nazinck-Chmiel trägt eine Atemschutzmaske und Gummihandschuhe, ein lila Strickschal und eine dunkle Fleecejacke schützen sie vor der Kälte in dem Raum. Unter Pinsel und Schwamm kommt eine rot-grüne Malerei zum Vorschein, in die wiederkehrend zwei einander zugewandte gelbe Adler eingearbeitet sind. Deren Flügel sind merkwürdig mickrig.

Nazinck-Chmiel und die Kölner Restauratorin Claudia Rhein legen in der Kemenate der Cochemer Reichsburg eine Wandmalerei frei, die noch aus der Zeit stammt, als der Berliner Eisenwarenhändler Louis Fréderic Jacques Ravené (1823 bis 1879) die zerstörte Burg wiedererrichten ließ. Eine mühsame Arbeit, Geduld und Ausdauer sind gefragt. Rhein hält fest: „Es geht nur durch den Einsatz von Muskelkraft und Schwamm.“ Stück für Stück. Quadratzentimeter um Quadratzentimeter.

Schon seit November verbringen die beiden Restauratorinnen mehrere Tage pro Woche damit, die üppige Malerei unter der hellen Farbschicht wieder zum Vorschein zu bringen. Dabei kommt ihnen entgegen, dass die ölbasierten Farben unter den moderneren Dispersionsfarben nicht unter dem Lösungsmittel leiden.

Im Grunde fing alles bei einem kleinen Musterfleck im Raum an, der frei von den Dispersionsfarben war und das Muster der darunterliegenden Malerei zumindest erahnen ließ. Und mit einem Wasserschaden an Wandteilen links eines großen Kamins, der das Erscheinungsbild der Kemenate prägt. Der Schaden wurde begünstigt von einer Abdeckplatte, die wie eine Vertäfelung über dem unteren Teil der Wandteile angebracht war, die die Atmungsaktivität des Putzes einschränkte und inzwischen entfernt worden ist. Nur so haben die fraglichen Wandteile die Chance, wieder abzutrocknen. Die Feuchtigkeit kam von außen. Zwischen Hexenturm und Bergfried befindet sich die Wind und Wetter ausgesetzte Rückseite dieses Kemenatenteils. Beseitigt werden musste der Wasserschaden auf alle Fälle.

Graue und schwarze Flecken hat die Nässe an den betroffenen Stellen in der Kemenate hinterlassen. Für das Auge des Laien sieht das einfach nur fürchterlich schmuddelig aus. Restauratorin Claudia Rhein hingegen freute sich regelrecht, als die Wandteile von der schädlichen Abdeckung befreit waren. „Ich hätte nicht damit gerechnet, wie viel unter der Abdeckung noch von dem Originalputz erhalten ist“, sagt die 34-Jährige. Das kommt der Kölnerin und ihrer Kollegin Nazinck-Chmiel mit Blick auf die Restaurierungsarbeiten durchaus entgegen. Jede neue Putzschicht zieht nämlich wie eine Kompresse Salze aus Wandtiefen heraus, die Kristalle bilden, erläutert Rhein. Wobei noch nicht endgültig feststeht, welche Teile der Kemenate am Ende bis zu welchem Grad restauriert werden. Das liegt nicht zuletzt an folgendem Fakt: „Wir verstehen den Raum noch nicht völlig“, sagt Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Stadt Cochem. Zum Beispiel deuten zwei Haken im Putz unter der aufwendigen Wandmalerei, die die Restauratorinnen freilegen, darauf hin, dass an der Wand zu Ravenés Zeiten Gemälde hingen.

Die Malerei selbst haben die Restauratorinnen und Lambertz „Bärenfries“ betitelt. Grund: Im oberen Teil, von hellen Farbtönen und Rankenmotiven beherrscht, finden sich immer wieder Tiere, deren Köpfe aussehen wie die von Bären. Ungewöhnlich buschige Schwänze würden jedoch auch die Vermutung rechtfertigen, es könnte sich um Marder handeln. Willkürlich eingefügte Schatten im bunten Teil der Malerei erzeugen die Illusion eines Falten werfenden Vorhangs. Doch regte schon Louis Fréderic Ravené diesen künstlerischen Kniff an, oder hatte erst sein Sohn Louis Auguste denselben veranlasst? Eines der Rätsel, die der Raum aufgibt. Gelöst werden muss es nicht zwingend. Schließlich legt auch die Denkmalpflege Wert darauf, dass verschiedene Phasen aus der Baugeschichte in einem Raum sichtbar werden. Jeder Arbeitsschritt in der Kemenate wird mit den Fachleuten abgestimmt.

Bis zum Monatsende wollen die beiden Restauratorinnen die Originalmalerei freigelegt haben. Dann sieht man weiter. Die Kemenate der Reichsburg bleibt in jeden Fall noch länger eine Baustelle. Fest steht: „Am Ende erfährt die Burg eine kulturelle Wertsteigerung“, ist Stadtchef Wolfgang Lambertz sicher.

David Ditzer

Drachen-Motiv gibt Herkunftshinweis

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geht das Bärenfries, das die Wandmalerei in der Kemenate der Cochemer Reichsburg dominiert, auf den Denkmalplastiker und Holzbildhauer Wilhelm Albermann zurück. Das lässt sich von einem Kamin ableiten, der ebenfalls im Raum zu finden ist und dessen künstlerische Gestaltung im oberen Teil definitiv Albermann zuzuordnen ist, hält Cochems Stadtbürgermeister Wolfgang Lambertz fest.

Das Bärenfries, das die Restauratorinnen Claudia Rhein und Anna Nazinck-Chmiel in der Reichsburg-Kemenate sukzessive freilegen, greift das Drachenmotiv des Kamins auf. Daraus lässt sich zwar nicht mit 100-prozentiger Sicherheit klären, dass auch der Entwurf für das sich wiederholende Motiv der Wandmalerei auf Wilhelm Albermanns eigene Hand zurückzuführen ist. Aber es legt diesen Verdacht nahe. Wahrscheinlich hat Reichsburg-Wiedererbauer Louis Fréderic Jacques Ravené die künstlerische Raumgestaltung komplett in Albermanns Verantwortung gelegt. Mindestens jedoch hat sich der ausführende Maler bezüglich des Entwurfes mit Albermann abgestimmt.

Wilhelm Albermann, geboren am 28. Mai 1835 in Werden an der Ruhr, absolvierte eine Lehre als Holzbildhauer in Elberfeld. Er besuchte für mehrere Jahre die Kunstakademie in Berlin. 1865 ging er nach Köln, wo er eine fruchtbare künstlerische Tätigkeit entfaltete. Zu seinen bedeutendsten Schöpfungen dort zählen die Monumentalbrunnen des Jan von Werth (Alter Markt) und des Hermann Joseph am Waidmarkt in Köln. Diverse Krieger- und Kaiserdenkmäler gehen ebenfalls auf Albermann zurück, unter anderen die Kriegerdenkmäler in Elberfeld oder Solingen. Von 1871 bis 1896 war Albermann auch Lehrer der Modellierklasse an der gewerblichen Zeichenschule in Köln. Auch für die Stadt Köln, wo Albermann am 9. August 1913 starb, entwarf der Bildhauer ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal (1890). dad