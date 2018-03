Raubzug per Lkw? Diebe stehlen Schiefer im Wert von 3000 Euro

Schieferfindlinge und Abraummaterial im Gesamtwert von circa 3000 Euro haben Unbekannte aus Schiefergrube in Altlay gestohlen. Das teilte der Betreiber der Schiefgrube jetzt der Polizei in Zell mit. Nach dessen Angaben müssen die Diebe ihre Beute mit großen Fahrzeugen abtransportiert haben.

Diebe, die in Altlay in großem Stil Schiefer gestohlen haben, sucht die Zeller Polizei. Foto: picture alliance / dpa

Altlay – Schieferfindlinge und Abraummaterial im Gesamtwert von circa 3000 Euro haben Unbekannte aus Schiefergrube in Altlay gestohlen. Das teilte der Betreiber der Schiefgrube jetzt der Polizei in Zell mit. Nach dessen Angaben müssen die Diebe ihre Beute mit großen Fahrzeugen abtransportiert haben.

Die Schiefergrube befindet sich in Altlay in einem Taleinschnitt. Die Lagerhalde ist mit Schildern gekennzeichnet. Unbefugten ist der Zutritt strengstens verboten. Wer immer dort in der jüngeren Vergangenheit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf die möglichen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Zell zu melden, Telefon 06542/98670.