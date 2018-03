Posträuber-Prozess: Am Montag fällt das Urteil

Am Montag, 27. Juni, fällt am Landgericht Koblenz das Urteil im Posträuberprozess von Blankenrath.

Blankenrath – Am Montag, 27. Juni, fällt am Landgericht Koblenz das Urteil im Posträuberprozess von Blankenrath.

Die Staatsanwaltschaft wirft den 21, 30 und 35 Jahre alten Angeklagten schweren Raub vor. Die Männer sollen im Januar mit einem geklauten Mercedes im Wert von 90.000 Euro gegen 17 Uhr zur Postagentur nach Blankenrath gefahren sein, um diese auszurauben. Zwei Angeklagte stürmten mit einer defekten Gaspistole und einem Taschenmesser bewaffnet in die Postagentur, während der Dritte in dem Mercedes „Schmiere“ stand. In der Agentur zwangen sie die Angestellte unter Vorhalt der Gaspistole und Gewaltanwendung zur Öffnung der Kasse und des Tresors. Die Beute:11.300 Euro.

Den drei Männern drohen mehrere Jahre Haft wegen schweren Raubs. Bereits am ersten Prozesstag gestanden die Angeklagten, darunter ein Vater von sechs Kindern, die Tat. Reue zeigten sie nicht. Auch eine plausible Erklärung für den Überfall lieferten sie nicht. Übermäßig hohe Schulden hat keiner. Doch die drei Männer aus dem Raum Kaiserslautern konsumieren seit Jahren regelmäßig Drogen. Der 30-Jährige, der bei der Tat eine ungeladene und defekte Gaspistole zog, ist heroinabhängig. Vor der Tat rauchte er nach eigenen Angaben Marihuana, zog sich Amphetamine in die Nase und nahm eine Heroin-Ersatztablette. Auch der 35-Jährige schluckte vor der Tat eine Amphetaminpille, sagte er.