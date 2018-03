Partnerschaft: 10.000 Weinflaschen für China-Abenteuer

In drei Monaten beginnt das China-Abenteuer für die Stadt Cochem: Eine zehnköpfige Delegation bricht in die neue Partnerstadt Yizhou auf, um die Kreisstadt während eines Kulturfestivals zu repräsentieren. Glanzlicht wird ein Weinfest mit Moselwinzern sein, das eine Woche dauert und zu dem zwei Millionen Menschen erwartet werden. „Wir freuen uns, schmückendes Beiwerk zum Kulturfestival sein zu dürfen“, sagt Stadtchef Wolfgang Lambertz.

Die Chemie stimmte auf Anhieb zwischen der Delegation aus Yizhou und Cochemer Bürgern. Yizhous Vizebürgermeister Mang Run Wa (10. von links) lud Stadtbürgermeister Wolfgang Lambertz (11. von links) zum Gegenbesuch in die Volksrepublik China ein. Foto: Thomas Brost

Nicht öffentlich hat der Stadtrat zum Thema getagt. Eingeladen waren Weingüter aus dem Umland, 13 Winzer vom Krampen bis nach Treis-Karden folgten der Einladung. Sie sollen gut 10.000 Flaschen zum Weinfest nach Yizhou, einer Stadt in Südchina, liefern. Kein Problem, sagt Stadtbürgermeister Lambertz. „Ein Spediteur wird den Wein im Weingut abholen, dann geht er von Duisburg per Bahn nach Peking und von dort nach Yizhou“, erläutert Lambertz. Dies sei ein klares Geschäft ohne Risiko für den Winzer: Wenn der Wein den Hof verlässt, ist er bereits bezahlt.

Vorab – das haben die Gastgeber erbeten – sendet die Stadt pro Kategorie drei Weine zur Probe nach China, wo sie verkostet und bewertet werden. Von dort ergeht dann der Auftrag, bestimmte Chargen zu liefern. Die Chinesen sind entgegenkommend: Sie übernehmen die Verzollung und sorgen dafür, dass Lagerraum für den Wein bereitgestellt wird.

Im Cochemer Stadtrat hatte es, so Lambertz, „Widerstand“ gegeben, dass die Reise den städtischen Haushalt zu teuer kommen könnte. Jetzt habe die Stadt, so Lambertz, einen Betrag für die Delegation freigegeben, der die Stadt „nicht über Gebühr belastet“. Jeder Delegationsteilnehmer muss sich an den Reisekosten beteiligen, es gibt also keinen Freifahrtschein.

Wolfgang Lambertz hofft, dass eine ansehnliche Abordnung der Cochemer Bürgerwehr und von Tanzgruppen mitfahren wird. Für sie ist der Reisepreis ebenfalls leicht subventioniert. Eingeladen werden auch jeweils ein Lehrer des Martin-von-Cochem-Gymnasiums und der Berufsbildenden Schule Cochem. Die Reisegruppe von der Mosel, die vom 15. April an eine Woche in China ist, umfasst im Idealfall 40 Personen, darunter sind wahrscheinlich fünf bis sechs Mitglieder des Stadtrates.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Brost