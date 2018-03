Neujahrsempfang: Bullay wächst und gedeiht

Bullay ist beliebt. Das zeigt sich in einem regen Vereinsleben sowie der großen Nachfrage nach Bauland. Zum traditionellen Neujahrsempfang, zu dem Bürgermeister Matthias Müller eingeladen hatte, füllte sich die Mehrzweckhalle schnell mit Gästen.

Man schätzt Begegnung und Austausch mit den Mitbürgern. Nicht zuletzt freut sich der Termin auch deshalb großer Beliebtheit, da der Ortschef Rückblicke auf das Vergangene sowie Einblicke in die Zukunft gewährt. Dabei hält sich Müller auch mit kritischen Äußerungen nicht zurück. Denn dass 8 Prozent der Bullayer bei der vergangenen Wahl ihre Stimme einer populistischen Partei gaben, ist dem Bürgermeister noch immer ein Dorn im Auge. „Das lassen wir uns in Bullay nicht bieten“, konterte er.

Mit rund 1600 Einwohnern bleibt die Einwohnerzahl in dem Moselort stabil. „Es sind sogar neun Personen dazugekommen, und das, obwohl die Verbandsgemeinde insgesamt ein wenig schrumpft“, sagte Karl Heinz Simon, Bürgermeister der VG Zell. Der Zuwachs in Bullay mag auch damit zu tun haben, dass der Ort viel zu bieten hat. Ein neuer Edeka-Markt, der im vergangenen Sommer eingeweiht wurde, sichert die Nahversorgung – auch für die umliegenden Dörfer. Der neue Kindergarten kann sich über eine volle Auslastung freuen, und auch der Standort der Grundschule ist mit derzeit 36 Schülern nicht in Gefahr. Im Gegenteil. Um die Attraktivität für junge Familien noch zu steigern, ist geplant, das Angebot für die Ganztagsbetreuung bis 16 Uhr auszubauen. Außerdem soll die Schule um Mensa und Küche erweitert werden. Die Kosten – rund 220.000 Euro – übernimmt die VG, die wiederum von einem Bundeszuschuss über 190 000 Euro profitiert.

Auch in Sachen Straßenbau geht es weiter. „In Bullay wird immer irgendwo gebaut“, frotzelte Müller. Nachdem die Arbeiten in der Marienburgstraße im Frühjahr beendet werden, folgen weitere Sanierungen im „alten Dorf“. Alsdann seien Gartenstraße und Alte Poststraße und anschließend Fähr- und Kirchstraße an der Reihe. Weiterhin ist die Sanierung der Toilettenanlagen am Moselufer geplant sowie die Erneuerung des Hallenbodens in der Mehrzweckhalle. Außerdem soll im Foyer eine Akustikdecke eingebaut werden.

Zum regen Vereinsleben im Dorf tragen Sportverein und Heimat- und Verkehrsverein sowie das Theater bei. Außerdem setzen sich AWO, Feuerwehr und die neue Initiative „Bullay für dich und mich“ für die Belange der Bürger ein. Das alljährlich stattfindende Herbstfest ist längst über die Grenzen der Region als Besuchermagnet bekannt.

„Um die Region voranzubringen, ist es wichtig, dass alle an einem Strang ziehen“, sagte Müller. Seine Devise lautet: „Nur gemeinsam sind wir stark“. Den Beweis dafür, dass die Gemeinschaft im Ort funktioniert, liefert dann auch gleich die Feuerwehr. Vertreter Manfred Stadtfeld überreichte Müller einen Scheck über 800 Euro, der der Ruandahilfe zugutekommen soll. Ein Projekt, das von vielen Bürgern der Gemeinde mitgetragen wird. „Die positive Entwicklung in Bullay ist nicht zuletzt auf den guten Austausch der Vereine untereinander zurückzuführen“, sagte Simon. Die Zusammenarbeit von katholischer und evangelischer Kirche und der türkisch-islamischen Gemeinde ist vorbildlich. Ein gemeinsames Vorzeigeprojekt ist der Garten der Begegnung, der von Freiwilligen aller Religionen gemeinsam aufgebaut wurde.

