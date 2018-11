Mit Verkehrsbehinderungen werden Nutzer der Kreisstraße 22 am Ferien- und Golfresort Ediger-Eller für Montag, 3., und Dienstag, 4. Dezember, rechnen müssen. Am Dienstagvormittag empfiehlt es sich sogar, die Straße ganz meiden, da eine Vollsperrung nötig sein wird. Grund: Eine neue Fußgängerbrücke wird installiert, die Hauptverwaltung und Ferienhäuser sowie zwei Golfplatzteile miteinander verbindet. Das teilte das Ferien- und Golfresort mit. Die alte Holzbrücke war Ende September bei einem Unfall so schwer beschädigt worden, dass sie abgerissen werden musste. Ein Langholzlaster war mit seinem teilausgefahrenem Ladekran und voller Wucht gegen das Bauwerk gefahren (die RZ berichtete).

Am nächsten Montag werden erst einmal vorbereitende Arbeiten geleistet, um eine neue Fußgängerbrücke über der K 22 anbringen zu können. Während dieser Arbeiten wird der Verkehr mithilfe einer Ampel an der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.