Was haben ein Känguru und die Bambini-Feuerwehr des Forster Kirchspiels gemeinsam? Die Antwort: Beide können schnell springen, wenn es brennt. Deshalb haben die 21 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren sowie Gruppenleiterin Alisha Etzkorn sich das australische Wappentier auch zum Vorbild genommen und es, mit Feuerwehrhelm und Wasserschlauch ausgestattet, zum Logo der neu gegründeten Einheit gemacht. Am nächsten Sonntag, 26. August, gründet sich die Bambini-Feuerwehr Forster Kirchspiel mit einem großen Fest in Binningen. „Wir stehen ja feuerwehrmäßig nicht schlecht da, aber bei den Jugendvertretern hapert es ein bisschen“, erklärt Alisha Etzkorn, die die Leitung der Gruppe übernimmt. Zur Seite stehen ihr Tabea Etzkorn, Anna-Lena Bier und Kathrin Höhler.

Ziel der Bambini-Feuerwehr ist es, frühzeitig Nachwuchs zu generieren. Und wo setzt man da besser an, als in der frühen Kindheit? Ein Schnuppertag im Mai lockte rund 20 Kinder an. ...

Lesezeit für diesen Artikel (406 Wörter): 1 Minute, 45 Sekunden

