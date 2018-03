Nach Prügelei in Traben-Trarbach: Polizei sucht brutalen Schläger

Aus unserem Archiv

Traben-Trarbach

Einen Mann, der einen 45-Jährigen am vergangenen Samstagmorgen brutal zusammengeschlagen hat, sucht die Polizei in Zell. Der Schläger wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, cicra 1,70 Meter groß, er soll kürzere rötliche Haare haben. Wer nützliche Hinweise geben kann, melde sich bitte bei der Polizei in Zell, Telefon 06542/98670, oder in Traben-Trarbach, Telefon 06541/6270.