Nach ergiebigen Regenfällen: Droht neues Mosel-Hochwasser?

Wird knapp zwei Wochen nach dem jüngsten Hochwasser die Mosel wiederum über die Ufer treten?

„Unsicher“ sei eine weitere Prognose, sagt das Hochwassermeldezentrum am Samstag in Trier, wo die Mosel bei knapp 7 Meter steht. Ergiebige Regenfälle in Frankreich verschärfen wohl die Lage.

Und: Es werde mit anhaltenden Niederschlägen am Wochenende, in den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück als Schnee, gerechnet. Bei einem Wasserstand von 5,84 Meter waren die Anlagen in Cochem überflutet. In der Kreisstadt wird mit einem Anstieg auf 6,50 Meter bis Sonntagmittag gerechnet. Dann stünde der Fluss an und auf der Bundesstraße 49.

Andernorts, auf der B416 zwischen Müden und Moselkern, steht das Moselwasser bereits auf der Fahrbahn. Die Moselschifffahrt ist seit Freitag eingestellt.

Informationen im Internet: www.hochwassermeldezentrum-rlp.de