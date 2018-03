Moselwinzer wollen mehr Unabhängigkeit: Luxemburger Winzer sollen mitgenommen werden

Zwei Rekorde, auf die keiner stolz sein kann, haben den Winzern an der Mosel im Jahr 2017 arg zu schaffen gemacht – und es ist nicht ausgeschlossen, dass es künftig ähnliche Negativtendenzen geben wird. Die früheste Rieslinglese aller Zeiten (bis Mitte September 2017) und eine, so Weinbaupräsident Rolf Haxel, „historische niedrige Erntemenge“ haben den Moselwinzern die Schweißperlen auf die Stirn getrieben.

Gebietsweinkönigin Kathrin Hegner (mit Krone) und Prinzessin Alina Scholtes hörten sich die interessanten Fachthemen an. Foto: Thomas Brost

Begünstigte der Klimawandel 15 bis 20 Jahre lang die Weinernten, so schlug zuletzt das Pendel in die andere Richtung: Vor zwei Jahren sorgte ein überfeuchtes Frühjahr für starken Peronospora-Befall, im Vorjahr schlug der Frost im April zu, später betraf starker Pilz- und Schädlingsbefall die Weinlagen. Geschätzte 600.000 Hektoliter an Erntemenge sind lediglich produziert worden, in einem guten Erntejahr waren es 1,5 Millionen Hektoliter. „Aus wirtschaftlicher Sicht kann dies kaum ausgeglichen werden, und das betrifft wohl alle Winzer“, sagte Weinbaupräsident Haxel beim Mosel-Weinbautag. Preiserhöhungen seien angesichts der Knappheit notwendig, aber oftmals „nicht realisierbar in derjenigen Höhe, wie es die Winzer brauchen“.

Und die Folgen seien fatal: Dadurch entstünden in den Regalen in Supermärkten, gerade was das Einstiegssegment anbetrifft, „große Lücken“, übrigens ebenfalls in den Konkurrenzländern Frankreich, Italien und Spanien. Haxel: „Im Jahr 2018 lassen sich die verlorenen Regalflächen nicht von heute auf morgen für die Mosel zurückerobern.“

Ein Lob hatte Haxel für die Weinmarktstrategie des Landes parat. Mainz will ein Markenweinkonzept für rheinland-pfälzische Weine begründen. Dies sei, so der Mosel-Weinbaupräsident, „auch zwingend notwendig“. Er plädierte für eine Neuausrichtung der Weinbezeichnungen im Basisbereich – mit Weinen aus der Kategorie „geschützte geografische Angabe“ (ggA). Sofern die Konditionen für den Winzer stimmen. Dann ließe sich ein großer Beschaffungsmarkt mit diesen Basisweinen aufbauen.

Im Blick auf das viel diskutierte Thema Weinbezeichnungsrecht steht der Weinbauverband Mosel kurz vor der Gründung einer Schutzgemeinschaft gU Mosel, in der die Rahmenbedingungen selbst gesetzt werden sollen. Dazu zählt die Definition von Qualitätskriterien. Spätestens in diesem Jahr soll das Weinbezeichnungsrecht geändert werden. Für die Mosel geht es laut Haxel „jetzt ums Eingemachte“, zumal man rechtlich vor der Zeit des Weingesetzes von 1971 stehe. Mitgenommen werden sollen im Übrigen die Nachbarn aus Luxemburg. Für sie ist ein grenzüberschreitendes gU Terroir Moselle angedacht. Aber die Überlegungen stehen noch am Anfang. Vorstellen kann sich Haxel einen Crémant-Sekt als Gemeinschaftsprojekt. Drei Rebsorten könnten hinzukommen.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Brost