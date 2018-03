Mosel, Hunsrück, Eifel: Neue Heimat für Ausländer

Sie kommen aus der ganzen Welt: Großbritannien, Kuwait, USA, Australien, Südafrika, China. Menschen, die in der Region Mosel, Eifel und Hunsrück Immobilien kaufen möchten, um hier zu leben.

In ihrem Zeller Maklerbüro mit Unterstützung von (von links) Mila Todorova und zwei weiteren Mitarbeiterinnen helfen James Griffin und seine Frau Brigitte Kunkel-Griffin ausländischen Klienten, in der Region die richtige Immobilie zu entdecken. Foto: Sabrina Zelt

Von unserer Mitarbeiterin Sabrina Zelt

Für Deutschland als ihre neue Heimat sprechen die günstigen Immobilienpreise, die niedrige Grundsteuer sowie das solide Sozial- und Gesundheitssystem. Unsere Region bietet dazu einen ganz besonderen Vorteil: die zentrale Lage in Europa und der nahegelegene Flughafen Hahn. PC-Arbeit macht es besonders Menschen aus dem europäischen Ausland einfach, ihren Lebensmittelpunkt hierher zu verlegen.

Um das richtige Objekt zu finden, steht ihnen das Maklerbüro von James Griffin und seiner Frau Brigitte Kunkel-Griffin in Zell zur Seite, die sich auf dieses besondere Klientel spezialisiert haben. James Griffin kommt aus Schottland. Er und seine deutsche Frau haben lange dort gelebt und wissen, was Ausländer bewegt, hier einen Neuanfang zu wagen – haben sie doch selbst einmal vor solch einer Entscheidung gestanden.

Nigel Rideout hat seinen Altersruhesitz in Alf gefunden

Nigel Rideout ist ein solcher Mensch. Der britische Pensionär, der zuletzt in Australien lebte, hat sich den idyllischen Moselort Alf als neues Zuhause auserkoren. Auf der Suche nach einem Altersruhesitz waren Spanien und Frankreich zwar erste Wahl, doch das deutsche Gesundheitssystem sowie die geringe Kriminalitätsrate in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück waren ausschlaggebend für ihn, sich anders zu entscheiden. "Möchte man in England einen Termin beim Hausarzt, kann das bis zu zwei Wochen dauern. Muss man dann noch zu einem Spezialisten, dauert es noch mal so lange."

Er schrieb sogar einen Brief an die britische Regierung, in dem er darum bat, sich ein Beispiel am deutschen Gesundheitssystem zu nehmen. In seiner Umgebung hat Nigel Rideout alles, was er braucht. Geschäfte für den täglichen Bedarf sind mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach erreichbar. Möchte er verreisen, sind der Bahnhof oder der Flughafen nicht weit.

In der Suchmaschine ganz oben

Sein neues Zuhause fand er mithilfe der Griffins. Suchen Kunden im Internet nach "german properties" (deutsche Immobilien), steht die Seite des Immobilienbüros in Zell in der Suchmaschine ganz oben. Gefragte Orte sind zurzeit Zell, Mastershausen oder Altlay. Welche Immobilien allgemein bevorzugt werden, lässt sich allerdings nicht festlegen. Von modernen Eigentumswohnungen über Fertighäuser bis hin zu alten Bauernhöfen ist alles dabei. Ausländische Kunden legen ihr Hauptaugenmerk nicht auf Energieeffizienz oder eine zentrale Innenstadtlage.

Ihnen sind die Idylle und die Freundlichkeit der Einheimischen wichtiger. "Unsere Kunden sind der Meinung: Je kleiner der Ort, desto freundlicher und hilfsbereiter sind die Leute", erklärt Brigitte Kunkel-Griffin. Deshalb haben Zuwanderer auch kein Problem, lange leer stehende Häuser oder alte Fachwerkhäuser zu erwerben. Ein Kunde aus China hat sogar eine Gründervilla erstanden – ohne lange Bedenkzeit.

Der Brite Nigel Rideout hat in Alf seinen Altersruhesitz gefunden – im ehemaligen kurtrierischen Amtshaus. Foto: Sabrina Zelt

Zu Hause im ehemaligen kurtrierischen Amtshaus

In Alf fand Nigel Rideout ein altes Haus. Zwei Stockwerke des ehemaligen kurtrierischen Amtshauses ließ er renovieren. Darauf ist er besonders stolz. An der Mosel hat er auch schnell viele Freunde gefunden. Man hat schließlich nicht überall Nachbarn, die international bekannte Schauspieler wie Judi Dench oder Hugh Jackman, der unter anderem bei ihm Schauspielunterricht nahm, kennen. Aber er wahrt diesem Thema große Diskretion.

Neben der Vermittlung der Immobilie halfen die Griffins Nigel Rideout bei allen weiteren Schritten, um sich hier niederzulassen. Sie begleiten ihre Klienten bei Behördengängen, übersetzen Schreiben und melden sogar die Kinder an der Schule an. So wurde aus dem Immobilienbüro auch eine Art Lebensberatung. Aber das machen die Griffins gern. "Unsere ausländischen Kunden sind hundertprozentig korrekt. Sie bezahlen ihre Rechnungen pünktlich und sind immer sehr bemüht, alles richtig zu machen", betont Kunkel-Griffin.

Interesse kommt auch aus Kuwait

Großes Interesse zeigen seit einiger Zeit auch Kunden aus Kuwait an der Region. James Griffin hat da eine Theorie, warum: Die Kuwaiter haben im Internet als Suchwort Zell eingegeben, obwohl sie eigentlich Zell am See in Österreich meinten, wo auch viele Kuwaiter Immobilien erstanden haben. Bei der Suche sind sie jedoch bei Zell an der Mosel gelandet und haben sich sofort in das idyllische Städtchen verliebt. Auch sie sind begeistert von der Region mit ihren freundlichen Menschen und dem für sie angenehmen Klima.

Allerdings nutzen die gut betuchten Araber die Immobilien nur als Ferienhaus oder Investition. Die Visabestimmungen machen es ihnen unmöglich, länger zu bleiben. Für die regionale Infrastruktur rentiert sich das aber allemal. Die Kuwaiter gehen gern regional einkaufen – und das in großem Stil. Ist ihr Urlaub beendet, fliegen sie mit großzügigen Souvenirs für Familie und Freunde wieder zurück.

Die Griffins haben mittlerweile immer mehr ausländische Klienten. Waren es anfangs 15 bis 20 Prozent, sind es jetzt sogar bis zu 60 Prozent – Tendenz steigend. Werbung machen sie dafür keine. Die einfache Suche im Netz, aber auch die Sozialen Medien reichen völlig. Die meisten Menschen teilen ihr Leben über Facebook und Co. So sehen auch andere, was unsere Region so besonders macht: Freundlichkeit, die idyllische Landschaft, das angenehme Klima und nicht zuletzt der gute Wein.