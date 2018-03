MGH Kaisersesch: Ein umstrittenes, aber geliebtes Projekt

Aus unserem Archiv

Kaisersesch

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland in Kaisersesch soll nach dem Willen des Verbandsgemeinderates Kaisersesch bis 2020 weitergeführt werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Förderantrag im Aktionsprogramm "Mehrgenerationenhäuser II" zu stellen. Da die Verwaltung laut Mitteilung von Bürgermeister Albert Jung am 15. Dezember in das Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) umziehen wird, können nun auch im MGH die Umzugskartons gepackt werden, sobald die neue Bleibe im Verwaltungsgebäude für die Belange des MGH umgebaut sein wird.