Christoph Kälker wirkt noch ganz aufgeregt nach mehreren anstrengenden Drehtagen. Der Koch leitet, gemeinsam mit seiner Frau Marie-Louise, das Haus Hohenzollern im Kurort Bad Bertrich – 13 Zimmer, im Restaurant „Schnitzelhaus Welfenstube“ gibt's gutbürgerliche Küche. Wer den 46-Jährigen schon einmal erlebt hat, weiß, dass er für jede außergewöhnliche Aktion zu haben ist. Der Niedersachse steht jedes Jahr an Karneval in der Bütt, im Herbst taucht er die Gemeinde mit bunten Strahlern in ein magisches Licht. Kälker ist umtriebig, ist Vorsitzender des Gewerbevereins. Da wundert es nicht, dass er auch den Auftritt in einer Fernsehsendung nicht scheut, um dem Kurort und seinem Restaurant mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Als Christoph Kälker im Jahr 1991 als Koch in den Betrieb der Eltern einstieg, war Bad Bertrich noch ein klassischer Kurort. In der Pension wurde nur für die Gäste gekocht, ...

Lesezeit für diesen Artikel (631 Wörter): 2 Minuten, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.