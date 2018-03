Manna-Eiche: Wie der Verlust eines Baumes die Menschen bewegt

Wenn dieser Baum erzählen könnte. Dieser Satz wird noch oft fallen, wenn es um die Manna-Eiche geht. Eines der imposantesten Naturdenkmäler in Cochem-Zell, ist nicht mehr. Sturmtief „Burglind“ hat die mehr als 300 Jahre alte Eiche, die auf einer Anhöhe zwischen Weiler und Gevenich stand, Anfang Januar umgeworfen. Unvorstellbar, aber ein Pilz hatte dem Baum, speziell dem Wurzelwerk, sehr stark zugesetzt. Der Sturm tat sein Übriges.

Und ja, Trauer und Betroffenheit sind groß, als sich die Nachricht über die umgestürzte Eiche wie ein Lauffeuer verbreitet. Trotz Orkanböen und sehr schlechten Wetters sind viele Weilerer und Gevenicher zur Eiche gegangen. Bei Weilers Ortsbürgermeister Otto Schneiders stand das Telefon nicht mehr still. Ihm war auch direkt klar, dass die Eiche nicht nur würdig verabschiedet werden, sondern dass an gleicher Stelle später ein neuer Baum gepflanzt werden soll. Spendenwillige haben sich laut Schneiders schon gefunden. „Wir sind alle erschrocken und traurig, uns blutet das Herz“, fasst Schneiders zusammen, was wohl viele denken.

Mit diesem Baum sind viele Erinnerungen verbunden. Zwar gibt es so gut wie keine historischen Dokumente über die Eiche, wie Ortsbürgermeister Otto Schneiders später noch erzählen wird, aber es gibt umso mehr persönliche. Der erste Kuss, die erste Zigarette, das erste Rendezvous – oder, wie im Fall von Tobias und Linda Galonske, die Verlobung. Otto Schneiders hatte nicht zu viel versprochen, als er die Geschichten von Galonskes als besonders romantisch beschrieb. Der 37-jährige Tobias Galonske ist in Weiler aufgewachsen und lebt heute mit seiner kleinen Familie in Königsfeld bei Niederzissen. Schon als Kind war die Eiche für Tobias Galonske ein besonderer Baum. „Wie für alle anderen Kinder auch“, erinnert er sich. Der perfekte Ort zum Spielen. Verwunschen, einmalig. Der Baum hat ihm eher Respekt eingeflößt, ihm ein Gefühl von Vertrauen vermittelt. Unvergessene Momente. Und in die Liste derer hat sein Heiratsantrag einen unangefochtenen Spitzenplatz belegt. Es sollte ein besonderer Ort sein. „Aber es musste nicht der Eiffelturm in Paris sind, es konnte gern ruhiger zugehen“, erinnert sich Linda Galonske. „Ich brauche bei unserer Verlobung keinen berühmten Ort oder viele Leute um uns, sondern einen Ort, wo wir für uns sind, einen Ort der Beständigkeit, der weitgehend unverändert bleibt und den wir immer mal wieder aufsuchen können.“ Und dann war er da, der perfekte Septembertag. Es war kühl, aber klar. Das Paar machte einen Spaziergang zur Manna-Eiche, wie so oft. Fackeln hatte Tobias Galonske aufgebaut, die an der Weggabelung abgestellte Bank hatte er zur Eiche geschleppt, in Richtung Westen ausgerichtet. Die Mühen wurden doppelt belohnt. Mit einem Ja und dem perfekten Sonnenuntergang. Das Licht schien, erinnert sich die Braut, durch den Luftballon, in dem, mehrfach verpackt, der Ring steckte. Ein besonderer Moment – mit einem winzigen Wermutstropfen. „Es gibt leider kein Foto von der Verlobung oder von uns vor dem Baum.“ Das bereuen beide bis heute, und wünschen sich deshalb auch ein Stück Holz von der Manna-Eiche. „Wir möchten gern ein Tablett oder Brettchen davon anfertigen lassen.“ Die Chancen dafür stehen ganz gut, denn ein Fachmann soll, so wünscht es jedenfalls der Gemeinderat von Weiler, Astscheiben schneiden.

Wie lässt sich der Verlust kompensieren? Der Rat hat einige Ideen, entschieden ist noch nichts. Zwei dicke Baumscheiben sollen abgetrennt werden und als Ausstellungsstücke dienen. Eine soll ins Gemeindehaus, eine am ehemaligen Standort der Manna-Eiche installiert und mit Markierungen versehen werden, die Geschichtsperioden kenntlich machen. Der Rest des Stammes mit Wurzel könnte eventuell als eine Art Tisch aufgestellt werden. Schneiders ist froh, dass sich alle einig sind, die Eiche entsprechend zu würdigen. Denn es gibt wohl keinen Menschen im Ort, der den Baum nicht gemocht hat.

Und das trifft auch auf die Gevenicher aus dem Nachbarort zu. Joachim und Claudia Thomas, die seit vielen Jahren im raum Frankfurt leben, haben unter den mächtigen Ästen dieses besonderen Baumes sogar geheiratet. Mit allem, was dazugehört. Es war am 16. August 1997. Nach der standesamtlichen Trauung in der Kapelle der Reichsburg ging es per Autokorso in die Eifel zur „Manna Äsch“. Joachim Thomas erinnert sich: „Es war ein herrlicher Sommertag, der wie geschaffen für die Hochzeitsfeier im Freien war.“ Bei Sonnenschein, blauem Himmel und 28 Grad Celsius war das Wetter perfekt. „Nicht auszudenken, wenn es ein Sommergewitter gegeben hätte und wir unter der Eiche regelrecht untergegangen wären.“ Aber es kam anders. Die Hochzeitsfeier wurde zu einem unvergesslichem Erlebnis. „Wenn wir heute auf Gäste unserer Hochzeitsfeier treffen, so wird noch immer von dem einmaligen Fest unter der Manna Äsch geschwärmt.“ Nicht zuletzt deshalb sind Claudia und Joachim Thomas traurig.

Das gilt auch für seine Eltern Rosi und Bernhard Thomas, die nach wie vor in Gevenich leben. Sie haben das Paar bei der Vorbereitung zur Feier sehr unterstützt. Und sie hatten auch die Idee, die Hochzeit unter der Eiche zu feiern. Bilderbuchkulisse. Fernab von jeglicher Infrastruktur gab es zum Fest ein Stromaggregat, für frisches Wasser im Bierpavillon und auf den „Dixi-Toiletten“ sorgte ein Weide-Wasserfass. Die Feier ging bis in die späte Nacht. Auch am nächsten Tag kamen die meisten Gäste, weitere Freunde und Nachbarn nochmals zusammen, um bei Kaffee und Kuchen die Feierlichkeiten zu beenden. Die Weilerer haben damals dem „Gevenicher Jung“ erlaubt, unterm Baum zu feiern. Einzige Bedingung: „Wir mussten versprechen, dass dem Baum kein Schaden zugefügt wird, worauf wir peinlich genau achteten“, betont Thomas.

Wenn dieser Baum erzählen könnte. Und nicht nur der. Das trifft wohl auch die circa 400 Jahre alte Linde in Weiler zu. Diese Linde gehört zur Kirche und zum Friedhof. Sie ist als Naturdenkmal eingestuft. In der Schulchronik von 1957 steht: „Gar manches wüsste diese über 300 Jahre alte knorrige Linde in Weiler im Kreise Cochem zu erzählen. Geborgen liegen Kirche, Friedhof und auch unsere Schule unter den langen Ästen. Ein Plätzchen voll inniger Romantik und Vertrautheit.“ Doch das ist eine andere Geschichte. Otto Schneiders hofft nun erst einmal auf viele Vorschläge, was mit den Resten der einmaligen Manna-Eiche passieren soll.

