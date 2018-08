Gefühlt steigt die Zahl parkender Motorräder, die vor allem wochenends in Cochem zu sehen sind, seit Jahren. Das bringt Probleme mit sich. Beschwerden von Anwohnern und Gästen häufen sich. Gegenwärtig blockieren die Maschinen wahlweise den Endertplatz oder – sofern dieser durch Veranstaltungen belegt ist – den Uferweg an der Mosel, der von der alten Moselbrücke (Skagerakbrücke) aus in Richtung Busparkplatz führt. An der Situation will die Stadt grundsätzlich etwas verändern, einen entsprechenden Beschlussvorschlag vonseiten der Verwaltung wird der Stadtrat am Donnerstagabend diskutieren.

Momentan stellen Motorradtouristen ihre Maschinen „unkontrolliert und zum größten Teil auch ordnungswidrig“ im Cochemer Stadtgebiet ab, heißt es im Beschlussvorschlag. Stadtbürgermeister Walter Schmitz sagt: „Wir planen nun, den Parkplatz unter ...

Lesezeit für diesen Artikel (330 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.