Lieber bücken als Gift verschütten: Zulassung für Glyphosat wurde verlängert

Aufruhr hat bundesweit die Entscheidung der EU-Kommission Ende 2017 ausgelöst, das Herbizid Glyphosat für die nächsten fünf Jahre zuzulassen. Zumal Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) dies ohne Absprache mit Kabinettskollegen traf. Aufatmen beim Bauern- und Winzerverband im Kreis, Ernüchterung unter Naturschützern. Die Meinungen gehen weit auseinander, wie die RZ auf Nachfrage festgestellt hat.

Es erleichtert die Arbeit der Landwirte ungemein, doch für die Biodiversität ist es Gift: Glyphosat. Foto: Archiv Kevin Rühle

Auch in der Wissenschaft gibt es Pro- und Kontra-Stimmen. Während einige Studien aussagen, dass Glyphosat für den Menschen unbedenklich ist, hat die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation ermittelt, dass es „wahrscheinlich krebserregend“ ist – und auch die biologische Vielfalt bedroht. In dieses Horn stößt auch Franz-Josef Schneider, Vorsitzender des Kreisimkerverbandes: „Die Insektenwelt ist stark bedroht.“ Wird Glyphosat vom Landwirt ausgebracht, komme es immer auch zu Abdrift. Somit seien auch die für Bienen und Insekten im Allgemeinen wichtigen Wildkräuter in Randstreifen betroffen. Und: „Insekten stehen am Anfang der Nahrungskette, die auch Pollen verteilen. Wenn die Insekten weggehen, sind auch irgendwann die Vögel weg.“, verdeutlicht Schneider eine Abwärtsspirale.

Doch für Michael Schlägel, Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbandes im Kreis, ist Glyphosat nahezu alternativlos: „Dass wir in der Landwirtschaft Glyphosat brauchen, ist keine Frage.“ Der Kreisvorsitzende der Bauern, Egon Thomas, präzisiert. Vor allem um nach der Ernte die Quecke oder die Zwischenfrucht vollständig abzutöten, wird Glyphosat eingesetzt. Hinzu kommt, dass Landwirte, die das Pflanzengift einsetzen, einen Sachkundenachweis vorweisen müssen und zusätzlich alle drei Jahre eine Fortbildung zu dieser Thematik gemacht werde: „Daher gehen wir sehr verantwortungsvoll mit diesem Mittel um. Wenn es die Umstände erfordern, setzen wir es ein.“ Ein Problem sieht er jedoch in der Tatsache, dass das Produkt nach wie vor übers Internet auch an Privatmenschen ohne das notwendige Know-how verkauft wird.

Eine vollkommen entgegengesetzte Einstellung zum Thema Glyphosat hat erwartungsgemäß Agnes Hennen, Kreisvorsitzende des BUND: „Wir fordern ein Verbot von Glyphosat. Es ist zwar einfacher und schneller, wenn Glyphosat verwendet wird, aber es geht auch ohne. Dafür gibt es viele Beispiele.“ Hennen verweist auf die Biobetriebe. „Im Kreis gibt es Biowinzer und landwirtschaftliche Biobetriebe, die machen es vor. Da funktioniert es auch, für die geht durch den Verzicht die Welt nicht unter.“

Die BUND-Kreisgruppe bittet die Kommunen, auf Glyphosat zu verzichten und es im Privatgebrauch zu verbieten, „da es ja im Verdacht steht, krebserregend zu sein“. Das Grundwasser nimmt es auf, und irgendwann werde es auch im Trinkwasser zu finden sein, warnt Hennen vor den Konsequenzen. Es gebe auch viel Nützliches aus dem natürlichen Bereich wie beispielsweise Brennnesseljauche. Ein probates Mittel sei auch, sich zu bücken und das Unkraut auszureißen, „oder es stehen zu lassen und sich an den Wildkräutern, wie wir Unkraut nennen, zu erfreuen“. Ein zweiter Blick auf diese Wildkräuter sei im Übrigen lohnenswert, denn teilweise haben die Kräuter heilende Wirkung, wechselt Hennen die Perspektive auf den erst einmal unerwünschten Bewuchs.

Für Egon Thomas überwiegen die Vorteile, die gesundheitlichen Bedenken seien nicht so hoch wie von den Medien propagiert: „Die Risikoeinschätzung ist dort verschoben“, sagt er und deutet an, dass es weit mehr gesundheitsgefährdende Herbizide auf dem Markt gebe. Ähnliches berichtet auch Imker Franz-Josef Schneider. Zum einen berichtet er von der gefährlichen Kombination, wenn zwei verschiedene Pflanzenschutzmittel in einem Tank gemischt und dann ausgebracht werden: „Jedes Mittel für sich allein ist nicht bienengefährlich, zusammengemischt sind sie es aber doch.“ Zum anderen auch von den gefährlichen Insektiziden auf Basis von Neonikotinoiden – ein Nervengift –, das beispielsweise beim Kampf gegen die Kirschessigfliege eingesetzt wird. Doch Landwirte, Winzer und Imker stünden in gutem Kontakt miteinander. Wird gespritzt, so informieren die Landwirte die Imker rechtzeitig, berichten Schneider und Thomas unabhängig voneinander, „dann können die Imker mit ihren Völkern gegebenenfalls abwandern“, sagt Schneider.

Bauern- und Winzerverbandsvorsitzender Thomas regt darüber hinaus jedoch an, dass die Imker an ihren Bienenstöcken zur Sicherheit auch noch ihre Telefonnummer anbringen.

Von unserer Redakteurin Mira Müller