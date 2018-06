Hätte er sich nicht in ein altes Haus in Michelbach (Gerolstein) verliebt, wäre Mario Reis jetzt vermutlich in Neuseeland – und die Eifel um ein Kunstprojekt ärmer. Denn für den 64-jährigen Künstler stand fest: „Wenn ich in die Eifel ziehe, dann mache ich da auch ein Projekt.“ Schon in Gewässern auf der ganzen Welt entstanden Reis‘ Naturaquarelle, seit fünf Jahren konzentriert er sich voll und ganz auf Eifel und Umgebung. Auch im Kreis Cochem-Zell hat er schon mit zahlreichen Flüssen und Bächen gearbeitet. Insgesamt sind es bereits weit mehr als 100 Gewässer in der Eifel, knapp 30 davon aus dem Kreis Cochem-Zell. Darunter zum Beispiel der Alfbach, der Endertbach, Pommerbach und Ueßbach (siehe auch Zusatztext). Aber auch weniger bekannte Bäche sucht sich der Künstler aus: Der Sehler Bach war nicht einmal auf Google Maps benannt – die Namenssuche bedurfte einiger Recherche.

Zum ersten Mal hängte der Künstler 1977 in Paris einen Keilrahmen, bespannt mit einem Baumwolltuch, in einen Fluss. Darauf setzt sich Material ab, das im Wasser gelöst ist, wie Erde ...

Lesezeit für diesen Artikel (488 Wörter): 2 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.