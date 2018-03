LED-Umrüstung: Strahlen Leuchten am Ende zu hell?

Aus unserem Archiv

Pünderich

Mit deutlicher Mehrheit hat der Gemeinderat von Pünderich in seiner jüngsten Sitzung im Gemeindehaus beschlossen, 83 Leuchten in Straßenlaternen auf LED-Technik umrüsten zu lassen. Was die Umrüstungskosten angeht, profitiert die Gemeinde von üppigen Zuschüssen. Und die Umrüstung hat zur Folge, dass die Moselgemeinde jährlich 5100 Euro Betriebskosten spart. Aus den Reihen der Ratsmitglieder wurde jedoch auch Kritik laut. Einzelne befürchten, Einwohnern könnten die neuen Leuchten zu hell strahlen.