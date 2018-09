Mit seinem Ladekran ist ein Langholzlaster am Freitagmittag bei voller Fahrt gegen die Fußgängerbrücke über der Kreisstraße 22 am Ferien- und Golfresort Ediger-Eller gekracht. Folge: Das hölzerne Bauwerk war so schwer beschädigt, dass es sofort abgerissen werden musste. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Zum Glück befand sich während des Unfalls niemand auf der Brücke, doch der Sachschaden könnte am Ende wohl fünf- bis sechsstellig ausfallen.

Nicht nur Holzsplitter, sondern auch schwere Balken liegen kurz nach Mittag zum Teil auf der Fahrbahn in Höhe des Golfresorts. Die Straßenmeisterei des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz hat die K 22 ...

