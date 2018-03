Ländlicher Raum? So ist er noch zu retten

Aus unserem Archiv

Cochem

Es war beileibe kein Abend für passionierte Träger einer rosaroten Brille, den rund 250 Gäste am Dienstag beim Empfang des Wirtschaftsforums Cochem-Zell im Cochemer Kapuzinerkloster erlebt haben. Prof. Dr. Rainer Ningel aus Hambuch, Gastredner zum Thema „Das neue Interesse am ländlichen Raum – ein Thema auch für die Wirtschaft!?“, sprach auch Unbequemes aus. So bezeichnete er Schließungen von Bankfilialen, Grundschulen oder Geschäften im Kreis als „verheerende Signale, die alle mündlichen Beteuerungen für den ländlichen Raum obsolet machen“. Dabei ist für Ningel eine Renaissance dieses Raumes ebenso erstrebenswert wie möglich.