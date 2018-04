Es ist der ganz normale Wahnsinn, der Paul Conradi an diesem Abend zu spät von der Arbeit heimkommen lässt. Fast entschuldigend sagt er zu seiner Frau: „Ein Belgier hat in seinem Wohnmobil versehentlich Super getankt, und danach kam die Ehefrau völlig aufgelöst zu mir.“ Paul Conradi (64) hat ein Herz für gestrandete Autofahrer, die an seiner Shell-Tankstelle haltmachen. „Ich habe ihn noch dann mit viel Wasser versorgt.“ Der Klassiker – in fast 26 Jahren x-mal passiert. Und Paul Conradi nimmt’s immer noch gelassen. Seine Frau Christa sagt: „Wir wollen unseren Kunden immer helfen.“ Immer passiert etwas Unvorhergesehenes. Am Dienstag ist Schluss, das auch beruflich eingespielte Tandem schließt die Türen an der Tankstelle in Cochem zu, der Nachfolger steht bereit.

Der Start in die Selbstständigkeit hätte für den Bücheler schon nach gut einem Jahr mit einem Schiffbruch enden können. Als der 38-jährige Conradi am 2. August 1992 begann, schwante ihm ...

Lesezeit für diesen Artikel (674 Wörter): 2 Minuten, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.