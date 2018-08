Seit mittlerweile fünf Jahren organisiert die Jugendkunstschule (Jukusch) Cochem-Zell regelmäßig Graffitiaktionen im Landkreis Cochem-Zell. Vorige Woche war es wieder so weit. Zehn Schüler der Realschule plus in Kaisersesch wurden gemeinsam mit Kunstlehrerin Martina Schult aktiv: Diesmal nahmen sie sich den Schulhof mit dem tristen Toilettenhäuschen vor. Unter fachkundiger Anleitung von Gris, einem Berliner Rapper und Graffitikünstler, entwarfen die Jugendlichen die Motive zunächst mit Zeichenstiften. Dann griffen sie zu den Sprühdosen, um die Wände im Innenhof des Schulzentrums kreativ zu gestalten. Ermöglicht wurde die Kunstaktion durch die Unterstützung eines Energieversorgers.

„Die Schüler hatten die Idee, die Leitgedanken der Schule und die Lernangebote in den Arbeitsgemeinschaften auf der Fassade darzustellen“, sagt Lehrerin Martina Schult. Schon von Weitem kann man die bunten ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.