Nach Jahren des Anstiegs der Gäste- und Übernachtungszahlen konnte der Kreis Cochem-Zell im vergangenen Jahr an die hohen Werte von 2016 nicht ganz anknüpfen. Dennoch ist der Kreis weiterhin eine erste Adresse im Land, was den Tourismus angeht. Nur der Kreis Bernkastel-Wittlich weist unter den Landkreisen in Rheinland-Pfalz noch bessere Zahlen auf. Im vergangenen Jahr kamen 715.104 Gäste in den Kreis, das sind 0,3 Prozent mehr als 2016. Bei den Übernachtungszahlen gab es ein leichtes Minus von 1,6 Prozent. Hier wurden im vergangenen Jahr 2.525.610 Übernachtungen gezählt. Darüber hinaus ist Cochem-Zell der Kreis im Land, der die meisten ausländischen Gäste in Rheinland-Pfalz aufweist, die immerhin 33 Prozent der Übernachtungen und Gäste ausmachten im vergangenen Jahr.

