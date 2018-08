Wie lässt sich für Cochem die junge Partnerschaft mit der chinesischen Großstadt Yizhou (700.000 Einwohner) auf eine stabile Basis stellen? Darüber rätseln nicht wenige, die die faszinierende Reise ins Reich der Mitte im April mitgemacht haben. Kann Cochem das zurückzahlen, was an Herzenswärme, aber auch an sprachlos machenden Ereignissen wie der Teilnahme an einer folkloristisch angehauchten Fernsehshow vorgelegt worden ist? Und wie handhabt eine andere Stadt wie Trier eine Partnerschaft zu China? Fest steht nur: In diesem Jahr wird es mit dem Besuch der chinesischen Freunde in der Kreisstadt nichts werden. Auch nicht zum Weinfest, wie zu Beginn des Besuches in Yizhou noch von der Cochemer Delegation angedeutet worden war. Der Grund: „Peking will, dass die Delegation aus Yizhou sich nächstes Jahr auf die Reise macht“, sagt Stadtbürgermeister Walter Schmitz – die Zentrale der Kommunistischen Partei in China hat das Sagen. Die Verwaltung in Cochem hat mit den neuen Freunden korrespondiert – und jetzt als Zeitfenster die Mosel-Wein-Woche um Fronleichnam 2019 herum anvisiert. Schmitz: „Da haben wir auch ein schönes Rahmenprogramm drum herum, die Chinesen könnten auch im Umzug mitgehen.“ Dies sei noch mal was anderes als beim Weinfest, etwas Familiäreres.

Auf drei Säulen. das haben die Chinesen in der Berufsschule von Yizhou zum Ausdruck gebracht – möchten sie die Partnerschaft stellen: Hilfe beim Weinbau, Unterstützung beim Ausbau des Tourismus und ...

Lesezeit für diesen Artikel (477 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.