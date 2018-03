Kleidercontainer als Müllhalde missbraucht: DRK war in Brauheck zum Handeln gezwungen

Seit Mittwoch sind sie weg: die beiden Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die vor dem ehemaligen evangelischen Gemeindezentrum im Cochemer Höhenstadtteil Brauheck für Aufregung gesorgt haben. Denn der Platz vor den Containern war in der Vergangenheit häufig als Müllhalde missbraucht worden. „Das lag auch daran, dass die Lade des einen Containers defekt war und man nichts einwerfen konnte“, beklagt Ulrich Burkholz von der Freien Wählergemeinschaft Brauheck.

Nichtsdestotrotz waren es nicht nur Kleidersäcke, die vor dem Container abgelegt wurden. Dass der Platz als Müllabladestelle missbraucht wird, bestätigen auch die Mitarbeiter des DRK. „Leider ist das kein Einzelfall“, sagt Elisabeth Geurts vom DRK-Landesverband in Mainz.

Eigentlich sind Kleidercontainer dazu da, gut erhaltene Schuhe und Altkleider zu sammeln, um damit einen guten Zweck zu unterstützen. Immer häufiger kommt es aber vor, dass die Container zur Müllentsorgung zweckentfremdet werden. „Nicht nur in Brauheck, obwohl das Verhältnis hier schon extrem war“, so Geurts. Auf fünf Säcke mit Altkleidern kamen hier sechs Säcke mit Hausmüll“, sagt sie. Babywindeln, Essensreste, aber auch Laub und altes Spielzeug wurden hier entsorgt. Auch deshalb wurden die Container erst einmal abgezogen.

Das DRK betreibt 40 Container im Kreis. „Dunkle Ecken“, wie bei dem Standort in Brauheck, versucht man eigentlich zu vermeiden. „Allein wegen des erschwerten Abtransports der Waren mit Lkw“, sagt Geurts. Trotzdem hat die Müllproblematik zugenommen. Allein im vorigen Jahr schlugen die Kosten für die Abfallentsorgung mit rund 30.000 Euro zu Buche. Die Zahl bezieht sich auf insgesamt 13 Landkreise, in denen das DRK Altkleidercontainer betreibt. Geld, das an anderer Stelle fehlt. Denn von dem Erlös aus dem Verkauf der Altkleider werden ausschließlich ehrenamtliche Projekte unterstützt. „Wenn sich die Situation zuspitzt, werden wohl noch mehr Container verschwinden“, sagt Geurts. Damit aber auch die finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Projekte.

Im Cochemer Höhenstadtteil Brauheck gibt es mehrere Container an verschiedenen Standorten. „Bei den Containern an anderen Standorten ist so weit auch alles in Ordnung“, sagt Ulrich Burkholz. Für die beiden Rot-Kreuz-Container soll jetzt in Abstimmung mit den Bürgern und der Stadt ein neuer Standort gefunden werden. „Bleibt zu hoffen, dass es dann mit der illegalen Entsorgung ein Ende hat“, sagt Burkholz.

