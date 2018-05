Vor 48 Tagen ist Jana Schlägel zusammen mit dem US-Amerikaner Joe Gleiter von ihrem Wohnort Bremm mit dem Fahrrad nach Bangkok aufgebrochen (die RZ berichtete). Seiher bewegt dieses waghalsige Unternehmen insbesondere die Menschen in der Calmont-Region. Für alle, die Schlägels Reise nicht in ihrem Blog bei Facebook verfolgen können, ist das Bremmer Calmont-Lädchen der Treffpunkt zum Austausch aller Neuigkeiten geworden. Auf einer Landkarte kann man dort die Reise verfolgen und ihre Reiseberichte lesen. Inzwischen hat die Abenteurerin fast 3000 Kilometer in den Beinen und ist in Bulgarien angekommen. Vor einer Woche hatte sie überraschend verkündet, nur noch bis Istanbul im Sattel sitzen und die Reise dann zu Fuß oder als Anhalterin fortsetzen zu wollen. Im Internet erhielt sie dafür durchweg Zustimmung. Wie sieht man dies nun in ihrer Heimat?

Die RZ hat sich umgehört: Der überwiegende Tenor war positiv. Allerdings gibt es auch einige ängstliche Stimmen. Vater Severin meinte „Sie muss es wissen.“ Schwester Christin findet es absolut in ...

Lesezeit für diesen Artikel (315 Wörter): 1 Minute, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.