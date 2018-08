Schon zum sechsten Mal nimmt die US-Amerikanerin Umi Garrett am Meisterkurs des Internationalen Klaviersommers in Cochem teil. Mit gerade einmal acht Jahren machte ein Auftritt in der NBC-Fernsehsendung „The Ellen DeGeneres Show“ sie schlagartig bekannt. Im gleichen Alter feierte sie Orchesterdebüt in Kalifornien. Am heutigen Mittwoch wird Garrett 18 Jahre alt, am Sonntag schließt sie den Klaviersommer mit einem Klavierabend ab. Mit der RZ sprach sie vorab unter anderem darüber, ob sie sich selbst je als „Wunderkind“ gesehen hat.

Quelle: YouTube (erweiteter Datenschutzmodus) Sie haben mit dem Klavierspielen begonnen, da waren Sie vier Jahre alt. Lag es in Ihrer Familie? Nein, Klavierspielen war etwas, das ich tun wollte. ...

Lesezeit für diesen Artikel (1485 Wörter): 6 Minuten, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.