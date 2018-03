Internetausbau im Kreis: Städte bekommen schnelles Netz

Die Deutsche Telekom hat den Ausbau der Breitbandnetze in den Städten Kaisersesch, Ulmen und Zell rund um die Hauptverteiler bis 2019 zugesagt. Dies hat das Telekommunikationsunternehmen dem Bundestagsabgeordneten Peter Bleser und unserer Zeitung bestätigt. Einzelheiten zu diesem Vorhaben bleiben bisher leider auf der Strecke.

Symbolfoto. Foto: picture alliance / dpa

MdB Bleser teilt in einer Pressemitteilung mit, dass er sich nach Beschwerden mehrerer kommunaler Vertreter der drei Städte an das Bundesverkehrsministerium und an die Deutsche Telekom wandte, um einen zügigen Ausbau einzufordern. Das Problem: In Cochem-Zell sind viele Gemeinden durch den Glasfaserausbau der Breitbandinfrastrukturgesellschaft bereits bestens versorgt, die Anwohner der Städte schauen in die Röhre, da die Telekom rund um die Hauptverteiler (HVt) noch ein Monopol besitzt (Umkreis 550 Meter). Hier darf die Konkurrenz, also auch nicht die BIG, nicht ausbauen. Davon dürfte eine vierstellige Anzahl an Haushalten betroffen sein, genaue Zahlen dazu liegen nicht vor. „Dass am Ausbauprivileg der Telekom festgehalten wird, halte ich für Unsinn. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Insellösungen abgeschafft werden“, sagt Bleser.

Laut der Telekom werden die Hauptverteiler und die Kabelverzweiger (KVz) in den Ausbaugebieten jeweils mit Glasfaserverbindungen ausgestattet. Dahinter wird das bestehende Kupfernetz genutzt. Mit der sogenannten Vectoring-Technik stellt die Telekom Verbindungsgeschwindigkeiten von 100 Mbit/s, später sogar bis 250 Mbit/s in Aussicht. Welche Gebiete wann ausgebaut werden, ist ebenfalls noch unbekannt. Laut Telekom wird dies erst drei Monate zuvor angekündigt und bei den Kunden beworben.

Kevin Rühle