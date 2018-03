Aus unserem Archiv

Greimersburg

In Greimersburg brannte in der Nacht zum Samstag ein Gartenhaus nieder. Die Flammen waren mehrere Kilometer weit zu sehen. Zunächst vermuteten Polizei und Feuerwehr einen Brand in einem Wohnhaus, daher wurden mehrere Wehren in die Region alamiert und rückten aus.