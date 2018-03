Immer auf einer Höhe mit der Moselweinbahn sein

Mehr als 40 Wanderfreunde haben sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen wollen: Jetzt ist der neue Moselweinbahn-Wanderweg zwischen Bullay und Traben-Trarbach eröffnet worden.

Zum Auftakt auf der neuen Route hatten sich auch (von links) der Standortleiter von Rhenus Veniro, Karsten Krämer, Dr.Thomas Geyer vom Schienenpersonenzweckverband, Erster Kreisbeigeordneter Hans-Jürgen Sehn, die VG-Beigeordnete Mechthilde Esser und ihr Kollege von der VG Traben-Trarbach, Michael Mosler, eingefunden.

Foto: Peter Scherer

Bei idealen Bedingungen hatten sich die Vertreter der Kommunen, unter anderem der Verbandsgemeinden Traben-Trarbach und Zell, der beiden Städte sowie der Kreise Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell, eingefunden, um den Wanderweg von Bullay nach Reil erstmals unter die Füße zu nehmen. "Die Resonanz auf die dreistündige Wanderung ist sehr gut gewesen", sagte Karsten Krämer, der Standortleiter von Rhenus Veniro, einem Unternehmen, das seit zwei Jahren die Moselweinbahn betreibt. Die 15 Kilometer lange Wanderroute verläuft parallel zur Bahnstrecke. Einige Streckenabschnitte sind bekannt, so bewegt man sich zwischen Reil und der Marienburg auf dem Kanonenbahn-Wanderweg. Einziges Manko der neuen Route: Der Teilabschnitt zwischen Kövenig und Reil ist noch nicht in einem begehbaren Zustand, er soll bis zum Jahr 2017 erwanderbar gemacht werden. "Wir wollen mit den Ortsgemeinden eine Lösung finden, um den Lückenschluss von fünf Kilometern herzustellen", sagte Karsten Krämer. Insbesondere muss einiges freigeschnitten und ein begehbarer Weg angelegt werden. Bis dahin können Wanderer die fünf Kilometer zwischen Kövenig und Reil per Bahn überbrücken.

Ein wichtiges Kriterium für die Streckenführung war im Vorfeld die Nähe zur Bahnlinie gewesen. Die Route sei da, wo es möglich ist, nahe an die Strecke herangeführt worden, so Krämer. Auf den beiden vorhandenen Etappen zeigt eine hochwertige Beschilderung an markanten Punkten die Richtung an.

Eine Besonderheit des Wanderwegs sind sechs Fotopunkte entlang der Strecke: An diesen haben Wanderer die Möglichkeit, die Moselweinbahn in baulich und landschaftlich interessanten Situationen wie zum Beispiel auf der Doppelstockbrücke bei Bullay zu fotografieren. Tafeln informieren an Ort und Stelle über die Zeiten, an denen die Moselweinbahn die sechs Fotopunkte passiert. Wenn der Lückenschluss erfolgt ist, werden es neun Fotopunkte sein. bro

Informationen über Wanderroute und Bahnstrecke unter www.der-takt.de