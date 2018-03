Hochwasser: Die Mosel breitet sich aus

Das Unbehagen bleibt: Kommt die Mosel mit Macht oder geht es diesmal mit einem blauen Auge ab? Am Donnerstag meldete Cochem einen bei 6,54 Meter verharrenden Pegel, doch für heute, Freitag, sagt das Hochwassermeldezentrum Werte um 7 Meter voraus. Gestern schon sind die ersten Straßen unter- und über spült worden. So ist die B 416 zwischen Müden und Moselkern gesperrt.

Besonders dramatisch sieht es am Campingplatz in Nehren aus, dort zeigen sich die Moselfluten sehr deutlich. Und auch der Campingplatz in Ediger-Eller steht bereits unter Wasser. Im Ortsteil Ediger gibt es einen Punkt im Ortskern, der ebenfalls überflutet ist. Der liegt besonders tief. Hier hat sich das Wasser durch die Kanalisation seinen Weg an die Oberfläche gesucht. Willi Krötz, dessen Restaurant zum Teil schon unter Wasser steht, sieht die Lage allerdings noch gelassen: „Ich habe alles aus den Räumen herausgeräumt, jetzt kann ich sowieso nichts mehr machen“, sagt Krötz. Er hat schon wesentlich höhere Moselpegel erlebt, deshalb hat er die Prognosen auch immer genau im Auge. Er will rechtzeitig reagieren können, falls das Hochwasser weiter steigen sollte. red