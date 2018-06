1992 haben die Vereinten Nationen auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung ein umfangreiches Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert verabschiedet, die Agenda 21. Ziel war eine nachhaltige Entwicklung mit einem langfristigen Aktionsplan.

Dabei wurden die Kommunen in den Ländern aufgefordert, in einen Dialog mit ihren Bürgern, örtlichen Organisationen und der Privatwirtschaft einzutreten und eine kommunale Agenda zu beschließen. Am 29. Mai 2000 ...