Etwa zwei Drittel des Trinkwassers für Cochem-Zell werden vom Wasserwerk selbst gefördert. Allerdings nicht im Kreisgebiet. Das Land Rheinland-Pfalz hat dem Kreis zum Beispiel Förderstellen außerhalb des eigenen Gebiets zugeteilt.

Damit liegen die ergiebigsten Förderstellen für Cochem-Zell in Strohn, Uersfeld und Ulmen. Beteiligt ist das Kreiswasserwerk auch an Brunnen in Kerpen/Nohn und in der Wittlicher Region (Großlittgen). Hinzu kommen viele ...