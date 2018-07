Nach zweieinhalb Jahren ist für Oberst Holger Radmann Schluss. Der 49-Jährige übergibt das Kommando des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 in Büchel an Oberstleutnant Thomas Schneider, der sich in Büchel bestens auskennt. Schneider kommandierte von 2013 bis 2017 die Fliegergruppe in Büchel, war kürzlich für ein Jahr Referent im Bundesverteidigungsministerium. Vor 300 geladenen Gästen und Hunderten Soldaten überreichte Brigadegeneral Jan Kuebart, ebenfalls ehemaliger Kommodore in Büchel, die Truppenfahne an den neuen Kommodore.

Für Holger Radmann war es am Montag vermutlich der letzte Flug als Pilot eines Tornados. Der verabschiedete Kommodore wird sich in Zukunft um einen möglichen Nachfolger des Tornado-Kampfflugzeugs kümmern. Der ...

