Millionen Menschen im Irak haben in den vergangenen Jahren unter der Herrschaft der Terrororganisation „Islamischer Staat“ gelebt. Wer sich ihren hasserfüllten Ansichten widersetzte, riskierte Folter und öffentliche Hinrichtung. Frauen und Mädchen wurden versklavt und vergewaltigt, Kinder wurden entführt und zu Terrorkämpfern ausgebildet. „Mir fehlen die Worte, um das ganze Ausmaß der Gewalt auszudrücken“, sagt Salah Ahmad (58), Gründer und Vorsitzender der Hilfsorganisation Jiyan Foundation for Human Rights, die Überlebende von Gewalt und Terror in mehreren Rehabilitationszentren im Nordirak medizinisch, psychologisch und psychotherapeutisch betreut. Dazu gehören eine Traumaklinik für jesidische Frauen und ein therapeutischer Heilgarten, beides einzigartige Projekte in der Region, die größtenteils vom Hilfswerk Misereor finanziert werden.

Ahmad. er lebt seit 1982 in Berlin – ist mit drei weiteren Psychotherapeuten aus dem Irak zu Gast in Greimersburg bei Anne Kramer, um sich in die Arbeit der tiergestützten ...

Lesezeit für diesen Artikel (539 Wörter): 2 Minuten, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.