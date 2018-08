Als dieses Foto am 1. November 2005 auf der Titelseite der Sächsischen Zeitung erschien, bekam die Redaktion nicht nur freundliche Anrufe. Warum, meinten einige, musste die SZ ausgerechnet am denkwürdigen Tag der Frauenkirchweihe zwei aufgetakelte Damen aus Cochem ablichten, wo es doch so viele fleißige und bescheidene Dresdnerinnen und Dresdner viel eher verdient hätten. Konfirmation der alten Dame 1932 in der Frauenkirche hin oder her.

Was verbindet also die beiden mit Dresden? Nur die uralte Erinnerung? Man sollte sie fragen. Die Kollegen der Lokalredaktion Cochem der Rhein-Zeitung halfen, ihre Spur wiederzufinden. Die Ältere, Herta Haupt, ...

Lesezeit für diesen Artikel (1308 Wörter): 5 Minuten, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.