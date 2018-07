Großeinsatz für die Wehren aus dem ganzen Kreis Cochem-Zell: An einem Zuweg der Geierlaybrücke in Sosberg brannten am Sonntagmittag ein Feld und der angrenzende Waldrand. Die beliebte Hängeseilbrücke musste in der Folge etwa zwei Stunden gesperrt werden, da der Rauch auch über die Touristenattraktion hinweg zog. 114 Feuerwehrleute waren nötig, um den Ausbruch eines größeren Waldbrandes zu verhindern. Vor allem die Bereitstellung des benötigten Wassers war für die Feuerwehr auf dem abgelegenen Gelände schwierig.

Kurz nachdem die Fläche von einem Landwirt abgeerntet wurde, brach das Feuer gegen 13 Uhr am Sonntag aus. „Das ist unwegsames Gelände, vergleichbar mit dem Flächenbrand auf dem Valwigerberg“, beschrieb ...

