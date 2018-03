Fastnacht in Blankenrath: Nie war so viel Politik auf der Blangater Bühne

So politisch ist der Blangater Karneval noch nie gewesen. Von der Bundestagswahl über die Mauss-Spendenaffäre bis zu vielen dorfpolitischen Themen ziehen die Blankenrather Jecken auf ihrer ersten Kappensitzung durch die Manege des BCV. „Zirkus frei“, lautet dabei das Motto der Karnevalisten. Die Frage, was ein Zirkus und die Bundestagswahl gemeinsam haben, wirft Gedankenmacher Konrad Stephan auf und gibt sich in der Bütt auch gleich selbst die Antwort: „Dicke Haut, großes Maul und wenn es schwierig wird, tauchen sie unter.“

Sie haben sich wieder viel Mühe gemacht, die Karnevalisten aus Blankenrath. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Bundes- und Lokalpolitik werden unter der Regentschaft der Tollitäten Roland Moll und Nicole Wellems im „Blankenrather Zirkus“ sehr genau unter die Lupe genommen. Die Politikverdrossenheit der Aktiven ist dabei deutlich zu spüren. Dabei wäre alles so einfach, wenn man nur auf die richtigen Leute hört. In der Manege kann es auch schon mal ein verrückter Vogel sein, der passende Lösungen präsentiert. Für Jannick Jakobs und Jessi Zimmer, die als Bauchredner auftreten, keine Frage. Innerhalb kürzester Zeit stellen die beiden eine vernünftige Regierung auf die Beine. Und zwar ausschließlich mit lokalen Größen aus dem Kirchspiel. Gastwirt und Dorfpolizist, Tante Emma und Unternehmer, alle werden auf witzige Weise und zur Belustigung des Publikums ins weltpolitische Geschehen integriert. Doch auch vor der Dorfpolitik machen die Blankenrather Jecken nicht halt. Da bekommt mancher neue Gastronom sein Fett weg. Und was wäre die Blankenrather Fastnacht, wenn nicht über die Nachbargemeinden gefrotzelt würde. Gut, dass es trotz Ernstgemeintem viel zu lachen gibt. Nicht zuletzt dank Sitzungspräsident Patrick Zirwes, der gekonnt durch den Abend führt und mit flotten Sprüchen zu jedem Programmpunkt seinen Senf dazugibt.

Scharf geschossen wird beim Auftritt der „Drei Könige aus dem Kirchspiel“. Dirk Stephan, Heiko Massmann und Basti Utsch nehmen kein Blatt vor den Mund und schrecken nicht davor zurück, es direkt mit dem Publikum aufzunehmen. Bei der Zirkusvorstellung von Magier Matthias Höllen, Eisenverbieger Daniel Ahlert und Raubtierdompteur Michael Wolf stehen sich drei Rivalen aus Reidenhausen, Panzweiler und Haserich gegenüber, die mit genauen Erinnerungen an das Dorfgeschehen aufwarten. Erfrischend kommen die Erlebnisse von zehn Kirchspielfrauen daher. Christa Hastenpflug spart nicht mit spitzen Bemerkungen darüber, wie so eine Frauentour abläuft und was passiert, wenn das Blankenrather Damenkränzchen versehentlich in einer Shisha-Bar landet.

Zum bunten Unterhaltungsprogramm gehören Schau- und Gardetänze, die mit flotten Rhythmen und tollen Kostümen begeistern. Die Flaumbachkids, trainiert von Verena Diederichs, Nicole Olbermann und Tanja Sabel, tanzen in bunten Regenbogenkostümen. Die Sternchen nehmen unter der Leitung von Tanja Massmann die Zuschauer mit auf eine Reise durch den Orient. Die Jungfunken legen einen spritzigen Gardetanz aufs Parkett, den Alena Becker, Lena Steffens und Fiona Zirwes einstudierten. Die großen Funken wurden von Michaela Kraus und Nicole Wellems trainiert. Die Gruppe Flashlights (Leitung Selina Becker) entführt das Publikum in die Zeit der 70er-Jahre. Und als angriffslustige Wikinger überzeugt die Gruppe Impuls mit einem Tanz, den Kerstin Geesdorf einstudierte.

Der BCV bietet ein tolles und abwechslungsreiches Programm. Um Nachwuchs braucht man sich im Verein keine Sorgen zu machen. Mit Kinderprinzenpaar Eric Massmann und Marie Diederichs sowie einer Kindergarde scheint die Nachfolge bestens gesichert. Für gute Stimmung im Saal sorgen die Flaumbachmusikanten sowie die Liedvorträge der Kirchspiel-Originale. Beim Finale singt das Publikum Fastnachtshits begeistert mit.

Von unserer Mitarbeiterin Ulrike Platten-Wirtz