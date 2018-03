Einbrecher knacken einen Geld- und einen Spielautomaten

Bad Bertrich/Lutzerath – Einen Geld- und einen Spielautomaten haben Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in Bad Bertrich und Lutzerath geknackt und Bargeld erbeutet. Die Polizei Cochem vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Nach Geld- respektive Spielautomatenknackern fahndet die Polizei. Foto: picture alliance / dpa

In Bad Bertrich stiegen die Unbekannten gegen 3 Uhr in die Gaststätte „Zum Stern“ an der Kurfürstenstraße ein. Sie hebelten im Gastraum einen Geldautomaten auf und flüchteten mit einem Geldeinschubfach. Durch die Geräusche in der Kneipe wurde der Inhaber der Gaststätte geweckt. Als er die Gaststätte überprüfte, sahen er drei dunkel gekleidete Personen in die Kurfürstenstraße und anschließend in Richtung Parkhaus flüchten. Die Polizei Zell leitete sofort eine Fahndung ein. Dabei fanden Polizisten auf der Landesstraße 103 in Richtung Kennfus Teile eines Geldautomaten. Vermutlich warfen die Täter die Aluminiumteile während der Fahrt aus dem Fluchtfahrzeug. Der Schaden, der der Gaststätte insgesamt entstand, beträgt circa 2000 Euro.

In Lutzerath brachen Unbekannte in einem Imbiss an der Trierer Straße in derselben Nacht einen Spielautomaten auf und stahlen das Geld daraus. Wie die Polizei Cochem mitteilt, hebelten die Einbrecher ein Fenster des Imbisses auf und verschafften sich so Zugang. Hinweise bitte an die Polizei Zell, Telefon 06542/986720, oder an die Polizei Cochem, Telefon 02671/9840. dad