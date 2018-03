Ein wenig Kalter Krieg: Gäste sollen im Bunker schlafen

Aus unserem Archiv

Cochem

Ein Abendessen aus Konservendosen, ein Frühstück mit Einmannpackungen wie zu Zeiten des Kalten Krieges – so etwas wie Dschungelcamp „light“ mit Abenteuercharakter schwebt Petra Reuter und ihren Mitstreitern vom ehemaligen Bundesbankbunker in Cond als Event vor. Geplant ist, dass Personengruppen von maximal 28 Personen in den vorhandenen Schlafräumen des Bunkers (sieben Zimmer, je zwei Doppelstockbetten) übernachten dürfen. Angedacht ist auch, dass die Gäste ihren Aufenthalt mit einer Führung und anschließender Gesprächsrunde verknüpfen werden.